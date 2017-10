La Universitatea „Ovidius“

Un profesor din Finlanda va vorbi despre autonomie

Ştire online publicată Luni, 12 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Astăzi, de la ora 10, Facultatea de Istorie și Științe Politice a Universității „Ovidius” Constanța va găzdui conferința cu titlul „Autonomy: how, where and why”, care va fi susținută de prof. Markku John Rainer Suksi, de la Ćbo Akademi University, Finlanda. Specializat în drept public, profesorul Suksi are o vastă experiență de cercetare în domeniul autonomiei. Într-un moment istoric, când două componente antagonice își fac simțită prezența (pe de o parte fenomenul globalizării și pe de alta fenomenul autonomizării entităților teritoriale pe diferite criterii – politice, etnice, lingvistice, etc.), profesorul Suksi alege să vorbească despre autonomie ca o soluție la diferitele conflicte ce apar în cadrul statelor naționale. Conferința se desfășoară la Campusul Universității „Ovidius”, sala 115.