Un profesor constănţean în stagiu la NASA

Un profesor constănțean în stagiu la NASA

Un profesor constănțean a participat în luna iunie la un stagiu de pregătire în Statele Unite ale Americii, într-un campus NASA. Cătălin Scăiceanu este profesor de matematică la Școala nr.24 „Ion Jalea“ și a câștigat o bursă oferită de Honeywell Educators. „În luna decembrie a anului 2006 am completat un formular și am redactat un eseu în care mi-am expus motivele pentru care doresc să particip la pregătire. Apoi, în luna martie 2007, am primit o scrisoare de la Michael Holland, directorul programului, în care eram informat că am fost selectat pentru a participa la stagiu, în intervalul 22-29 iunie. A fost o surpriză și o bucurie extraordinară“, a declarat, pentru „Cuget Liber“, profesorul Cătălin Scăiceanu. Create în parteneriat cu Centrul U.S. Space & Rocket, programele „Profesorii Honeywell la Space Academy” pun la dispoziția profesorilor tehnici noi și inovatoare pentru educarea copiilor în domeniul fizicii și matematicii. Profesorii au participat la 50 de ore de cursuri și la un program de educare ce pune accentul pe știință spațială și explorare. În plus, li s-a oferit posibilitatea participării la un training real de astronauți. Fiecare profesor Honeywell primește o bursă completă în urma unui riguros proces de aplicare și selecție, toate costurile de participare, ce includ predarea pentru programul de șase zile, costurile de zbor pentru călătorie tur-retur, mese, cazări și materiale necesare programului sunt susținute de Honeywell și de contribuția a mai mult de 1.700 de angajați. Nouă români pe tărâmuri americane În acest an, nouă profesori din România, mai exact din Constan-ța, Oradea, Bistrița, Ploiești, Buzău și București, au fost premiați cu burse de participare la evenimentul „Profesorii Honeywell la Space Academy”. Profesorii români au avut ocazia de a participa la o varietate de activități, inclusiv la cursuri de instruire în clase, laboratoare și pe teren, care se desfășoară conform celor mai înalte standarde de predare a fizicii și matematicii. De asemenea, cadrele didactice au avut o oportunitate unică de a lua parte la exerciții de instruire pentru astronauți, incluzând simulări de mare performanță cu avionul cu reacție, misiuni spațiale bazate pe scenarii, traininguri de supraviețuire pe uscat și în apă precum și programe de dinamică de zbor de ultimă generație. „Mate pe Marte“ Cursurile de perfecționare au avut în vedere familiarizarea profesorilor cu tehnici din cele mai moderne de învățare. Să nu vă închipuiți că este vorba despre cine știe ce aparatură sofisticată. „Ne-au arătat cum să-i tratăm și cum să-i învățăm pe elevii noștri, punând mare accent pe exercițiul practic. Sistemul american de învățământ îi lasă pe copii să se dezvolte în funcție de tipul fiecăruia de personalitate, nu îi îngrădește în nici un fel, ci chiar îi ajută să se dezvolte și să pună în valoare anumite abilități“, ne-a declarat profesorul Scăiceanu. Stagiul s-a axat foarte mult pe exercițiile practice. „Am învățat să lucrăm cu copiii, să le captăm interesul și să-i deschidem către profesor. Un astfel de exercițiu este matematica distractică - «Maths on Mars» («Mate pe Marte») - activitate ce se poate face la începutul orei de curs pentru a crea o atitudine și o atmosferă relaxantă”, explică profesorul constănțean. Școala vieții Pe lângă stagiul propriu-zis, Cătălin Scăiceanu a avut parte în America de școala vieții, după cum povestește: „M-a impresio-nat extraordinar de mult atitu-dinea lor foarte deschisă, expansivă, volubilă. Absorb orice informație. Până să ajung acolo știam că atitudinea creează altitudine, însă la ei este vorba de atitudine vizavi de orice: de tine însuți, de știință, de orice în jur. Nu mai spun de atitudinea față de elevi, care diferă foarte mult de ceea ce există în România. De fapt, acesta este unul dintre motivele pentru care îmi doresc ca un număr cât mai mare de colegi să aibă posibilitatea de a ajunge acolo și de a simți pe pielea lor ceea ce am simțit eu”. Sprijin și pentru ceilalți profesori Profund impresionat de ceea ce a văzut și a învățat în America, profesorul Cătălin Scăiceanu promite că va face tot posibilul pentru a-și ajuta colegii să poată ajunge acolo. „Acum văd totul într-o lumină nouă. Când vezi ceva nu mai poți să uiți, vii schimbat de acolo și voi încerca, pe cât posibil, să fac ceva pentru a schimba la rândul meu ceva aici. 