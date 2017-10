Un profesor care are curajul de a vorbi: "Pierdem copiii, va fi un rău iremediabil!"

8

Aiurea !

Nu sunt deloc dezamagit de zicerile batranului tehnician . Ca asta sunt profesorii de sport . Tehnicieni ! Nu intelectuali ! Nu au competente formate , in a despica firul in patru , in a analiza , in a sintetiza si a trage concluzii , cu valoare de teza , in cestiunile care framanta intelighentia din preuniversitar . Ei se raporteaza doar la conditia celui care are , in caz fericit , la dispozitie , un teren de sport , iarna frig - vara cald , niste mingi de fotbal , handbal , baschet , volei , si niste elevi , multi supraponderali si cu putin chef de miscare , pe care ii doare in basca , atat de proful in cauza , cat si de materia educatie fizica si sport , pentru ca la examene , conteaza doar matematica si romana ... Nihil novum sub sole ! Zau , pentru curajul acesta , incomplet , diluat , chiar tardiv , de Don Quijote mioritic , de a devoala ,,adevarata'' fata a invatamantului preuniversitar rural , i-as construi si o sala de sport si l-as ruga si sa-si prelungeasca activitatea didactica , in conformitate cu Legea 1/2011 ! Omul nu a iesit din rand , nu a dat cu pietre ... Altceva as fi vrut sa aud de la veteranul si fara de frica , profesor de sport ... Alte lucruri , care chiar au minat invatamantul rural in ultimii treizeci de ani . Par exemple , posturi tinute ascunse ani in sir , de catre directori si cu complicitatea inspectorilor interesati . Pentru terchea-berchea incompetenti , rude cu directorul sau cu primarul , multi necalificati , sau in curs de calificare , la universitati particulare-problema . Posturi negociate direct cu directorul , ca la taraba , pentru cei care ofera cel mai mult . Repartizarea orelor suplimentare catre yes-manii necalificati , sau incompetenti , ai directorului , sau ai primarului . Titularizari ciudate , cu examene sustinute in scolile din mediul rural . Examene de Capacitate , apoi Evaluari Nationale , fraudate cap-coada . Numiri politice de directori incompetenti si corupti . Destituiri politice orchestrate de catre ISJ Constanta , de directori cu concurs , model si marca PSD-PNL-PDL ... Lucrari de mantuiala si la suprapret , facute in scoli , de catre firme de partid PSD-PNL-PDL inclusiv ale lui Petrica Miu . Dotarile cu mobilier foarte scump si cu calculatoare , ale scolilor , prin firme de partid - gen Hondoreanu , sau firme recent infiintate , apoi disparute . Imixtiunile politice in repartitiile operate de catre ISJConstanta , in scolile din mediul rural . Numirile de directori , prin interventie politica si fara consultarea cadrelor didactice din scoala respectiva . Calificativele maxime ale directorilor - multi cu studii medii - majoritatea calificativelor nemeritate , date de catre ISJ Constanta , dupa ce acestia , ca niste furnici , au facut numeroase drumuri , catre partid , catre ISJConstanta si catre locuintele unor inspectori , cu portbagajele pline ... Abuzuri , abuzuri , abuzuri , unele absolut revoltatoare , impotriva unor cadre didactice , ale directorilor sustinuti politic , de catre mafii de partid si din ISJConstanta ... Zau , nimic din toate astea si care , cu siguranta , s-au intamplat si la scoala lui nea Virgil , nu ni s-a dezvaluit , asa cum se asteptau , oarecum , unii mai curiosi . Poate , cand isi va scrie memoriile ...