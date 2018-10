Un nou titlu de Doctor Honoris Causa, la Universitatea "Ovidius"

Săptămâna aceasta, Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC) va găzdui conferința bienală de studii americane „Ideology, Identity and the US: Crossroads, Freeways, Collisions”. Cu această ocazie, Rodica Mihăilă, profesor al Universității din București și director executiv al Comisiei Fulbright, va primi din partea instituției de învățământ titlul de Doctor Honoris Causa.Distincția îi va fi oferită vineri, 5 octombrie, de la ora 16.30, în Sala Senatului, Campus Corp A (Aleea Universității nr. 1). Titlul îi va fi acordat pentru meritele deosebite în crearea și dezvoltarea programului de Studii americane în universitățile românești și pentru promovarea culturii române în Statele Unite.Conferința se va desfășura în perioada 4-6 octombrie, iar prelegerile din plenul său vor fi susținute de profesori universitari din California, New York și România. Potrivit reprezentanților UOC, evenimentul este important atât pentru comunitatea academică, cât și pentru tinerii cercetători interesați de studiile americane, reprezentate la Constanța de această specializare oferită în cadrul Facultății de Litere.