Un nou succes remarcabil la Liceul Internaţional de Informatică

Un nou succes remarcabil la Liceul Internațional de Informatică

Cu proiectul „A non-invasive approach to brain tumors classification based on their textured pattern in MR images and CT scans”, un program prin care se poate da rezultatul imediat privind condiția de tumoră cerebrală malignă sau benignă, elevul Dragoș Șerban, clasa a XI-a la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din Constanța, a obținut Premiul I absolut cu medalie de aur la un concurs național de proiecte. El s-a calificat la cel mai mare concurs de proiecte internaționale, ISWEEP, ce va avea loc la Houston, SUA, în mai 2015.