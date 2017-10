Un nou succes internaţional al Teatrului pentru Copii şi Tineret

Spectacolul „Visele”, prezentat la Ankara

Un nou succes internațional al Teatrului pentru Copii și Tineret

Actorii Teatrului pentru Copii și Tineret Constanța s-au întors, recent, încununați de succes din Ankara, Turcia, unde au participat la Festivalul Internațional „Little Ladies and Little Gentlemen”, cu spectacolul „Visele”, în regia lui Mihai Constantin Ranin. Festivalul a fost prilejuit de Ziua Națională a Copilului de etnie turcă, sărbătoare decretată de Kemal Atatürk. Actorii con-stănțeni au prezentat spectacolul „Visele”, fiind foarte bine primiți de public, dar și de organizatori. Ca dovadă, teatrul constănțean a fost invitat pentru a doua oară la Festivalul „Little Ladies and Little Gentlemen”, organizat de Minis-terul Culturii și Turismului din Turcia. La festival au participat trupe de teatru pentru copii din toată lumea, reprezentând țări ca Polonia, Rusia, Austria, Elveția, Italia, Bulgaria, Canada, Olanda și Turcia. Cel mai impresionant spectacol a fost cel prezentat de Olanda, așa cum ne-a mărturisit Lică Gher-ghilescu, directorul Teatrului pentru Copii și Tineret: „Specta-colul de teatru-dans al olandezilor a fost extraordinar! Au realizat decorul din cutii de carton, a fost o explozie de creativitate și imaginație”. Pe 25 aprilie, trupa constăn-țeană a fost prezentă la deschiderea mausoleului lui Atatürk, după care a participat la o defilare, în centrul Ankarei, alături de trupele din celelalte țări: „A fost ca la o olimpiadă, aveam steagul țării, oamenii ne aclamau, ne-am simțit foarte bine”, a spus Lică Gherghi-lescu. Spectacolul „Visele” a fost prezentat de patru ori, pe 26 și 28 aprilie trupa constănțeană fiind aplaudată la scenă des-chisă, mai ales că publicul turc nu este obișnuit cu astfel de abordare scenică: „În Turcia este adoptat mai mult genul de spec-tacol cu personaje populare - cum e la noi Păcală -, pe când în «Visele» avem o abordare sce-nică modernă”, a spus Lică Gher-ghilescu. Toate costurile deplasării trupei constănțene în Turcia au fost suportate de organizatorii festi-valului. De asemenea, e important de menționat faptul că, pentru ca cei mici să nu fie privați de spectacole pe parcursul deplasării în Turcia, o parte dintre actori au rămas la Constanța: „Copiii nu trebuie să simtă lipsa noastră, ei trebuie să vină în continuare la teatru și să simtă bucuria spec-tacolelor”, a precizat Lică Gher-ghilescu. Teatrul pentru Copii și Tineret pregătește, în continuare, două premiere: „Vacanță cu peripeții”, în regia lui Lică Gherghilescu și a Anetei Forna Christu, și „Aventurile lui Robinson Crusoe”, în regia lui Cristian Pepino și sceno-grafia Cristinei Pepino.