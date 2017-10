Un nou proiect Comenius la Şcoala „Mihai Viteazul“

Un nou proiect Comenius la Școala „Mihai Viteazul“

Școala Gimnazială Nr. 29 „Mihai Viteazul” Constanța derulează un nou proiect Comenius, intitulat „Ochi de copii, inimi de copii”, în perioada anilor școlari 2013-2014 și 2014-2015. Proiectul reunește unități școlare din șapte țări - Polonia, Turcia, Spania, Italia, Grecia, Portugalia și România - și se adresează elevilor din clasele I-VI. Echipa școlii implicată în acest nou proiect Comenius numără 16 cadre didactice coordonate de prof. înv. primar Mariana Negrilă.Partenerii locali ai proiectului sunt: Romanian Handmade Association, APP Procivitas, ONG Mare Nostrum și Asociația pentru Resurse Culturale. Elevii vor învăța de-a lungul proiectului să folosească unele instrumente Web 2.0 pentru a comunica, a realiza în colaborare produse finale prevăzute în proiect, a scrie rapoarte, a pregăti prezentări etc. Limba de comunicare a proiectului este limba engleză, iar activitățile multiple programate în cei doi ani de proiect oferă elevilor șansa de a-și perfecționa aptitudinile și de a-și îmbunătăți abilitățile.Primul proiect Comenius al școlii a fost „Minte sănătoasă, corp sănătos, prietenie frumoasă”, s-a derulat în perioada 2008-2010 tot sub coordonarea prof. înv. primar Mariana Negrilă și a primit atât certificare europeană pe portalul eTwinning, cât și recunoaștere națională la Concursul „Made for Europe”.