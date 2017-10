Un nou premiu de excepţie pentru prof. Denis Ibadula

Un nou premiu de excepție pentru prof. Denis Ibadula

În urmă cu un an, lect. univ. dr. Denis Ibadula, de la Facultatea de Matematică și Infor-matică din cadrul Universității „Ovidius”, reușea performanța de a-i lua… banii lui Patriciu, respectiv 10.000 de euro. În fapt, câștiga titlul de „Profesorul universitar al anului” la Gala Premiilor în Educație 2011.Iată că un nou premiu de excepție se leagă de numele și cariera de succes a univer-sitarului constănțean. Prof. Ibadula a fost distinsă cu Premiul de Excelență „pentru merite deosebite în domeniul educației” în cadrul celei de-a V-a Gale organizată de Ziarul „Anayurt” din Turcia (una dintre cele mai importante publicații care are o filială și în România), în colaborare cu Ambasada Turciei din România.Evenimentul a avut loc în capitală și a reunit personalități ale comunității turcilor din Ro-mânia, din domeniile economic, social, de afaceri. Premiul obținut de profesorul Universității „Ovidius” este cu atât mai important cu cât este primul an în care organizatorii acestei gale acordă o distincție specială în domeniul educației. Potrivit organizatorilor - ambasadorul Turciei în România , Excelența Sa Omur Șolendil, și directorul ziarului „Anayurt”, Hamdi Yilmaz, premiul a fost acordat „în semn de recunoaștere a faptului că o membră a comunității turco-tătare din România a câștigat titlul de Profesorul universitar al anului în cadrul Galei Premiilor în Educație ce a avut loc la Palatul Parlamentului, în luna noiembrie 2011".