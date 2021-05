Un nou concurs pentru elevi şi studenţi, la Universitatea „Ovidius”

„La concurs pot participa pasionaţii în IT, care au creat aplicaţii software originale, acestea urmând să fie apreciate atât din punct de vedere al gradului de dificultate, al algoritmilor şi tehnologiilor folosite, al originalităţii şi actualităţii soluţiei oferite, cât şi al calităţii implementării şi utilităţii practice. În acest context, discuţiile interactive vor oferi tuturor participanţilor ocazia unui schimb de experienţă inedit cu profesionişti din domeniul IT”, a precizat aceasta. După finalizarea competiţiei, cadrele didactice ale FMI şi companiile IT partenere vor juriza şi, implicit, premia cele mai bune aplicaţii software. Totodată, cu acest prilej, companiile din domeniul IT le vor prezenta studenţilor propriul domeniu de activitate, oferta de job-uri şi internship-uri disponibile.





Se dă startul celei de-a XIV-a ediţii a Concursului pentru Elevi şi Studenţi în Tehnologia Informaţiei-ESTIC, la Universitatea „Ovidius” din Constanţa. Facultatea de Matematică şi Informatică organizează sâmbătă, 29 mai, de la ora 9.00, ediţia de anul acesta a competiţiei. Potrivit organizatorului evenimentului, Elena Pelican, concursul este destinat elevilor de liceu şi studenţilor pasionaţi de tehnologie şi se va desfăşura în mediul online, fiind divizat în două secţiuni: elevi de liceu, respectiv, studenţi.