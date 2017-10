Un „mircist“ reprezintă România la Olimpiada Internaţională de Ştiinţe din Azerbaidjan

Un „mircist“ reprezintă România la Olimpiada Internațională de Științe din Azerbaidjan

Până în clasa a VI-a a învățat la Școala nr. 37, dar cei de acolo îl marginalizau și colectivul de colegi nu i-a fost deloc pe plac. „Nu voiau să mă integreze și mă considerau un tocilar!”, ne povestește cel care la începutul lunii decembrie va reprezenta Constanța și România la Olimpiada Internațională de Științe pentru Juniori care va avea loc la Baku (Azerbaidjan), în perioada 2 – 11 decembrie 2009. Din clasa a VII-a s-a transferat la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” și acum Mihai Radu Popescu este elev în clasa a IX-a A. Întrebat dacă a dat ceva diferențe ca să ajungă aici, Mihai ne-a declarat că în acel an câștigase premiul I la Olimpiada Județeană de Fizică, „motiv pentru care vă dați seama că nu puteau refuza o asemenea ofertă”. Duminică, 11 octombrie, s-a întors de la București, după ce timp de două săptămâni, la Grup Școlar „Nichita Stănescu” s-a pregătit intens pentru a face parte din lotul restrâns al României. Din cei 15 elevi calificați anterior în lotul lărgit, au rămas șase elevi, toți cu vârste de până la 16 ani. Proaspătul olimpic internațional constănțean a susținut trei probe de baraj cu subiecte la disciplinele Fizică, Chimie și Biologie. Mihai Radu Popescu este fiu de ingineri (mama - geolog, tatăl - electrician) și se pregătește încă din clasa a VII-a pentru acest parcurs, deoarece cunoștințele necesare în cele trei domenii sunt la nivelul programelor de liceu și au grad de dificultate comparabil cu cel al olimpiadelor naționale la fiecare disciplină. De-a lungul întregii veri, în timp ce alți colegi mergeau la… scăldat, el a venit la Colegiu să se pregătească sub îndrumarea prof. Sanda Oprea la fizică, Monica Dumitru la chimie, Liliana Timofte și Doina Munteanu la biologie. La doar 15 ani, are un palmares impresionant „Mihai Radu Popescu este un tânăr extrem de talentat, cu o curiozitate științifică autentică și foarte hotărât să-și dovedească valoarea”, a declarat prof. îndrumător la fizică, Sanda Oprea. De altfel, performanța sa actuală încununează celelalte realizări remarcabile de până acum, la fizică, matematică, chimie și biologie: Locul I (Medalie de Aur) la Olimpiada Națională de Fizică 2008; Marele Premiu la Concursul Național „Evrika” 2008; Mențiune la Olimpiada Națională de Matematică 2008; Mențiune la Olimpiada Națională de Științe 2008 - calificat în lotul lărgit al României; Locul I la Olimpiada Județeană de Chimie 2009; Locul al II-lea la Olimpiada Națională de Fizică 2009; Locul I la Concursul Național „Evrika” 2009; Locul al II-lea la Olimpiada Națională de Matematică 2009 -calificat în lotul lărgit pentru Balcaniadă. Și, totuși, ascultă muzică, foarte multă muzică clasică și uneori rock, dar nu toate tipurile, iar la capitolul filme nu-i plac cele superficiale „să aibă și un conținut de idei și cât mai puține clișee”. Ultimul care l-a impre-sionat a fost „Legenda lui 1900". La final, am riscat și o întrebare mai intimă, la care ne-a răspuns foarte sincer: „Încă nu sunt sigur în această privință. Lucrurile vin și pleacă, sunt mai mult axat pe învățătură, cunosc copii noi în fiecare an și nu prea am timp să-mi întrețin prieteniile mai vechi”. Iar viitorul fizician de peste ani și-a dorit să le transmită celorlalți copii mai mici decât el că „Olimpiada de Științe este una foarte frumoasă, chiar dacă este mai mult de muncă pentru că sunt implicate trei materii cu subiec-te echivalente cu olimpiadele individuale, iar satisfacțiile sunt enorme. Îi îndemn să nu piardă ocazia, pentru că după 16 ani nu se mai poate!”.