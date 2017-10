Un mărţişor din partea Teatrului „Oleg Danovski”

Un mărțișor din partea Teatrului „Oleg Danovski”

Un spectacol-mărțișor foarte interesant și bine primit de public a fost oferit, vineri seară, de Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, unde au putut fi urmăriți evoluând soliști cunoscuți precum Monica Cherecheș, Mădălina Diaconescu, Ciprian Done sau Roxana Bageac. Spectacolul, dirijat de maestrul Radu Ciorei, a debutat cu Uvertura la „Nevestele vesele”, de O. Nicolai, continuând cu un moment compus dintr-un solo de balet susținut de Dan Dumbravă, în timp ce Mitică Feraru a interpretat la vioară partea I a „Iernii”, din seria „Anotimpurile” compusă de Vivaldi. De asemenea, am putut asculta un moment din opera „Paiațe”, de R. Leoncavallo, în interpretarea corului teatrului, urmat de un duet din opereta „Voievodul țiganilor”, de J. Strauss, susținut de Mădălina Diaconescu și Ciprian Done. Un alt moment coregrafic plin de dinamism a fost susținut de soliștii Mihaela Vlase, Angelica Mihale și Adrian Mihaiu, care au interpretat dansul rusesc din „Spărgătorul de nuci” de P. I. Ceaikovski. I-am putut vedea, de asemenea, și pe Cătălin Țoropoc, susținând aria toreadorului din opera „Carmen”, de G. Bizet și, din nou, pe Mădălina Diaconescu, în rolul Norinei din opera „Don Pasquale” de G. Donizetti. Cel mai emoționant moment al spectacolului a fost solo-ul de balet susținut de Monica Cherecheș, care a surprins cu extrema sa grație tragismul „Morții lebedei” lui C. Saint – Saens. Cu distincția și suplețea mișcărilor caracteristice, prim-balerina a impresionat publicul, așa cum o face la fiecare apariție, fiind acompaniată de Ghiorghiță Tănase la violoncel și de Natalia Gribnic la pian. Următorul moment l-a avut ca protagonist din nou pe Ciprian Done, care a interpretat o arie din opera „Martha”, de F. von Flotow, artistul fiind urmat pe scenă de solistele de balet Irina Ganea, Amalia Mândruțiu, Oana Dincă și Konoko Suzuki, în rolul lebedelor mici din „Lacul lebedelor”, de P.I. Ceaikovski. Am putut-o vedea evoluând apoi, pe Roxana Bageac, interpretând o arie din opera „Romeo și Julieta” de Gounod, spectacolul fiind încheiat în pași de dans de ansamblul de balet al teatrului.