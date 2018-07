Un film românesc a câștigat marele premiu al festivalului de la Karlovy Vary

„Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari”, de Radu Jude, a fost recompensat, sâmbătă seară, cu Globul de Cristal la gala de închidere a Festivalului de Film de la Karlovy Vary și a devenit, astfel, primul lungmetraj românesc care a primit marele trofeu al prestigiosului eveniment din Cehia, informează digi24.ro.

Producția a fost premiată sâmbătă și cu Europa Cinemas Label Award, creat în 2003 pentru a îmbunătăți distribuția și promovarea filmelor europene în cinematografe.







„Cred că un premiu spune mai multe despre cei care îl oferă decât despre cei care îl primesc”, a spus Radu Jude pe scena galei, la care a fost prezentă și producătoarea Ada Solomon.







În competiția oficială din care a făcut parte cel de-al șaselea lungmetraj al lui Radu Jude au fost selectate în total 12 filme, producții din țări precum Turcia, Slovenia, Canada și Spania.



„Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari” a avut premiera mondială la Karlovy Vary pe 2 iulie. Presa de specialitate l-a numit „un semnal de alarmă inteligent” privind populismul, „un interogatoriu provocator, sarcastic și crucial între trecut și prezent” și „o comedie-dramă îndrăzneață”.



Filmul spune povestea realizării unei reconstituiri istorice, a luptei de la Odessa din Al Doilea Război Mondial, pentru un spectacol de stradă.



Distribuția este formată din Ioana Iacob, Alexandru Dabija, Alex Bogdan, Ilinca Manolache, Șerban Pavlu, Ion Rizea, Claudia Ieremia și Bogdan Cotleț.



Imaginea este semnată de Marius Panduru (RSC), montajul - de Cătălin Cristuțiu, sunetul - de Jean Umanski, mixajul - de Cristinel Șirli, designul de sunet - de Dana Bunescu, decorurile și costumele - de Iuliana Vîlsan.



Producător este Ada Solomon, coproducători - Jiűí Koneènę, Serge Lalou, Claire Dornoy, Rossitsa Valkanova, Jonas Dornbach, Janine Jackowski și Maren Ade. Producător asociat: Holger Stern.



Marele premiu al festivalului de la Karlovy Vary - în valoare de 25.000 de dolari - a fost acordat pentru prima dată în 1948, când a revenit lungmetrajului „The Last Stage” (Polonia), de Wanda Jakubowska. Între cei recompensați de-a lungul timpului cu acest trofeu se numără Jiűí Menzel, pentru „Capricious Summer”, Ken Loach, pentru „Kes”, și Jean-Pierre Jeunet, pentru „Amélie”.



Juriul internațional al ediției de anul acesta a fost format din regizorul britanic Mark Cousins, actrița croată Zrinka Cvitečiæ, producătoarea italiană Marta Donzelli, criticul ceh de film Zdenìk Holę și regizoarea olandeză Nanouk Leopold.



„Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari” este o producție Hi Film, în coproducție cu Endorfilm (Cehia), Les Films D’Ici (Franța), Klas Film (Bulgaria), Komplizen Film (Germania), ZDF/Arte, TVR, susținut de Centrul Național al Cinematografiei, Czech Film Fund, L’Aide aux Cinémas du Monde, Centre National du Cinéma et de L’Image Animée – Institut Français, Bulgarian National Film Center și Eurimages.



Filmul va fi distribuit de microFILM, în cinematografele din România, din 28 septembrie 2018.



Radu Jude este regizorul care a cucerit în 2015 juriul de la Berlin, dar și publicul din România, cu „Aferim!”. În următorul an, în 2016, un alt film al său, „Inimi cicatrizate”, o interpretare a operei lui Max Blecher, a primit două premii la Festivalul de la Locarno.