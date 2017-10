Un exerciţiu tulburător de „Întoarcere către sine“, semnat Ioan Roman

Lansare de carte, la Biblioteca Județeană

Un exercițiu tulburător de „Întoarcere către sine“, semnat Ioan Roman

Ştire online publicată Marţi, 18 Noiembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Scriitorul constănțean Ioan Roman, membru al Uniunii Scriitorilor-filiala Dobrogea, și-a lan-sat, la Biblioteca Județeană „I.N. Roman”, ediția revizuită a volumului „Întoar-cerea către sine”, la 13 ani de la apariția sa.Anul trecut, când a lansat un alt roman, „Întâlnirea”, s-a vorbit foarte mult și laudativ despre cartea „Întoarcerea către sine” și atunci s-a decis să mai scoată o ediție.„Am refăcut conținutul, în sensul că am scurtat pasajele, am scurtat numărul de pagini la fiecare capitol, am eliminat o serie de subsoluri, dar am inserat și câteva evenimente noi, și în prima parte, și în partea a doua”, declara scriitorul. Travaliul a durat aproape un an și mărturisește că a lucrat cu bisturiul și cu acul ca să iasă cât mai bine.Scriitorul Ovidiu Dunăreanu afirma, generos, că „Întoarcerea către sine” este una dintre cele mai serioase și frumoase cărți de proză care s-au scris vreodată în spațiul tomitan. „O lucrare de mare anvergură, cu o arhitectură specială, care se întinde de-a lungul unui secol și amintește de romanele balzaciene, de romanele lui Tolstoi. Este o saga de familie, cu două râuri de sânge, care se rostogolesc halucinant”, a mai spus Dunăreanu.Prof. Vasile Coman, recunoscut dascăl de limba română, declara la momentul lansării cărții: „Romanul este captiv, te atrage în cursă ca apa la adânc. De la informație semnal la detaliu. Detaliul unui arhitect urban, uman. Amănuntele, străduțele, iluminatul, distanțele, vestimentația sunt toate rezultatul tehnicii unui regizor adevărat. Urmărește în detalii exterioare, interioare ale sufletului. Senzaționalul îl lasă pentru mai târziu și astfel cucerește pe cel ce a îndrăznit să-i treacă pragul. Nu-i scapă nimic din ceea ce poate deveni indiciu. Cartea scriitorului Ioan Roman îmbină două arte: pe cea a provensiei și pe cea a scrisului”, a conchis prof. Coman.