"Un etaj mai jos" soseşte la cinema Cityplex - Tomis Mall

"Un etaj mai jos" sosește la cinema Cityplex - Tomis Mall

Filmul „Un etaj mai jos” vine în cinematografele din România. Pelicula se bucură de zeci de cronici entuziaste în marile publicații ale lumii. „Un etaj mai jos” va putea fi vizionat gratuit la cinema Cityplex - Tomis Mall sâmbătă, pe 19 septembrie, de la ora 19.15, dacă veți achiziționa de la bar produse de minim 8 lei.Pelicula este proiectată în premieră mondială la Festivalul de la Cannes și a fost selecționată la alte două mari evenimente de gen, Toronto și London Film Festival.Protagoniștii filmului sunt actorii Teodor Corban și Iulian Postelnicu.Filmul îl prezintă pe Pătrașcu (Teodor Corban), care trebuie să înfrunte doi vecini foarte apropiați: unul este bizarul ucigaș, celălalt este propria sa conștiință. Pătrașcu ajunge în situația asta după ce are ghinionul de a fi unicul martor la o altercație domestică ce se sfârșește cu o crimă.„Excelent”, „plin de suspans”, „captivant” și „inteligent” sunt câteva dintre epitetele folosite de reviste precum Variety, The Hollywood Reporter, Screen Daily sau de cotidianul britanic The Guardian.Regizorul Radu Muntean spune despre „Un etaj mai jos” că „nu e un film polițist, dar are un mai mare potențial de tensiune conținută decât oricare dintre filmele pe care le-am făcut până acum”.„Nu e un film cu eroi, cu oameni care își depășesc condiția și au curajul unei lupte corp la corp cu conștiința, ci cu oameni alcătuiți, ca noi toți, mai degrabă din slăbiciuni decât din virtuți”, adaugă regizorul.„Mi-am dorit să fac acest film nu pentru a judeca personajele sau a da verdicte, ci pentru a pune în discuție noțiuni care, pentru cei mai mulți dintre noi, sună abstract și pretențios. Adevărul, morala sau conștiința sunt în filmul ăsta circumstanțiale, subiecte despre care nu se poate discuta cu adevărat decât dacă faci un curajos pas în spate. Or, asta e tot ce-mi doresc, să scot spectatorul din zona lui de confort”, mai spune cineastul.Radu Muntean se află la al cincilea lungmetraj din carieră și la a patra colaborare cu Alexandru Baciu și Răzvan Rădulescu în calitate de coscenariști, dar și cu directorul de imagine Tudor Lucaciu.