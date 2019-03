Un elev de la Liceul „Nicolae Bălcescu” din Medgidia, premiat de NASA

Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Medgidia obține noi premii internaționale. Continuând tradiția participării la concursuri extrașcolare de înaltă valoare științifică și cu efecte educative incontestabile, și în acest an școlar elevii din Medgidia au concurat cu elevi nu doar din Europa, ci chiar din întreaga lume. Astfel, Theodor Florentin Furtună, elev în clasa a XI-a, a obținut premiul al doilea la concursul NASA Ames Space Settlement, la categoria Eseu Literar, cu o lucrare originală - Nova Civitas Solis - în care a prezentat o posibilă organizare statală a unei stații orbitale.







Theodor a participat și la Olimpiada Geniilor (Genius Olympiad), organizată de Oswego State University of New York, unde s-a calificat în finala Categoriei Business Plan (30 de finaliști din întreaga lume) cu planul de afaceri numit Stay Wild, care propune derularea unei mici afaceri prin care să se salveze Parcurile Naționale din România.







Pe baza acestor rezultate, Theodor Florentin Furtună este invitat la International Space Development Conference (ISDC), organizată de NASA și National Space Society, între 6 și 9 iunie 2019, în Arlington, Virginia și la faza finală a Olimpiadei Geniilor organizată de Oswego State University of New York, între 17 și 23 iunie 2019, în Oswego, New York.

Tot universitatea newyorkeză a facilitat pentru toți finaliștii din acest an o vizită de studiu la marile universități americane: Harvard, MIT, Yale, Brown, Columbia and Princeton University, în perioada 21 - 27 iunie.