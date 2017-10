Un elev de clasa a VII-a a căzut de la etajul II al şcolii

Un elev de clasa a VII-a a căzut de la etajul II al școlii

Aseară, în cancelaria Școlii nr. 7 domnea o atmosferă de panică și groază în același timp, profesorii al căror orar se prelungise fiind martori nedoriți ai unui eveniment tragic. Un elev de clasa a VII-a, Marius Nicușor D., în pauza de la ora 16 a scăpat de sub vigilența profesorului de serviciu și a încercat o figură de echilibristică, dându-se pe marginea balustradei de la scara profesorilor și aterizând în picaj la parter. Prof. Carmen Chiriță, directorul adjunct al școlii, cu lacrimi în ochi, a încercat să ne descrie tragedia: „A alunecat, s-a dezechilibrat, a încercat să se prindă de balustradă, dar i-a alunecat mâna și a căzut pe burtă, în spațiul dintre casa scărilor. Era conștient, am chemat imediat salvarea, părinții au fost anunțați și ei. O să începem imediat o anchetă, să vedem în ce împrejurări s-a produs acest incident, dar elevul este unul problemă, a avut nota scăzută la purtare și anul trecut. Nu este o scuză, suntem con-tienți de acest lucru și regretăm enorm!”. Șocată de faptul că l-a zărit chiar în momentul în care se dădea pe balustradă, prof. Florina Scupi, diriginte și profesor de limba franceză, a declarat: „În momentul în care am ieșit de la oră l-am văzut și am apucat să-i rostesc doar numele și în secunda următoare s-a prăbușit. Practic este șocant, nu-mi revin!”. Aflați în cea de-a doua pauză de după accident, colegii plănuiau în curtea școlii să meargă să-l viziteze la spital, întrucât copilul a fost transportat de urgență la Spitalul Județean Constanța, fiind internat la secția Terapie Intensivă, cu diagnosticul traumatism cranio-cerebral.