Un concert deosebit pe scena Teatrului „Oleg Danovski“

Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” Constanța vine în întâmpinarea melomanilor cu o surpriză, la final de stagiune.Duminică, 30 iunie, constănțenii vor avea ocazia să urmărească un concert susținut de nume sonore pe scenele din România și Canada, în cadrul turneului efectuat în România de Corul Internațional, sub bagheta maestrului Michel Brousseau, în colaborare cu Asociația La Muse - Heritage Musical (La Muse Montreal), condusă de Ioana German, strănepoata compozitorului Iacob Mureșianu.„Iubirea pentru valorile culturii românești“Într-un interviu acordat bilunarului „Accent Montreal”, Ioana German, fondatoarea în 2008 a Asociației La Muse, declara: „Pasiunea pentru muzică mi-a devenit intrinsecă având alături prezența minunaților mei părinți. Mama mea este profesoară de pian și dirijoare de cor. Am cântat în multe concerte organizate de ea, admirându-i determinarea și spiritul de organizare. Tatăl meu, profesor de istorie, director al muzeului «Casa Mureșenilor» din Brașov, nepot al compozitorului Iacob Mureșianu, a fost o perso-nalitate marcantă, de la care am moștenit, printre multe altele, dorința de a comunica, de a aduce oamenii împreună. Amândoi părinții mi-au insuflat iubirea pentru valorile culturii românești. La rândul meu, îmi creez drumul vieții având ca rădăcină inspirația lor sufletească”.Asociația La Muse - Heritage Musical (La Muse Montreal) are ca scop promovarea muzicii culte, în special a muzicii clasice românești și colaborează în acest sens atât cu artiști români, cât și canadieni, pe care îi promovează în cadrul evenimentelor sale. Câteva din concertele organizate de asociație: Rapsodies et Ballades (12 octombrie 2012, sala Oscar Peterson), La Joie de l’Harmonie (în cadrul Journées de la culture, septembrie 2012), Un printemps musical (Maison des Jeunesses Musicales du Canada, aprilie 2012), Le son de l’Europe de l’Est (Gesù, mai 2011), etc.În 2009, Ioana German a înființat corul „La Muse” pe care îl și dirijează și cu care a participat la numeroase spectacole, festivaluri și activități culturale.De asemenea, Ioana German face parte din Choeur Philhar-monique du Nouveau Monde, sub bagheta dirijorului maestro Michel Brousseau.Turneul din România este organizat în vederea descoperirii și promovării valorilor românești și canadiene și se bucură de sprijinul Ambasadei Canadei la București și el va debuta cu Constanța, după care, pe 5 iulie, va ajunge la Brașov, pentru două concerte, la Biserica Neagră, la Biserica Évanghelică Bartholomeu, iar pe 10 iulie, la București, va concerta la Catedrala Sf. Iosif.Programul cuprinde Grand-Messe de Gilles Vigneault și balada-oratoriul Mănăstirea Argeșului pentru cor, soliști și orchestră (sau pian) a compozitorului român Iacob Mureșianu.Soliști: Corina Klein - soprană, Gabriela Hazarian - mezzosoprană, Liviu Iftene - tenor, Mihai Irimia - tenor, Dan Popescu - bas, Ana Maria-Negrea - pian. Maestro dirijor Michel Brousseau. INTRAREA LIBERĂ.