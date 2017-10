Un cod dacă ai greşit, la alt liceu te-ai trezit!

Admiterea 2012, pe ultima sută

Un cod dacă ai greșit, la alt liceu te-ai trezit!

Astăzi se vor afișa la fiecare unitate de învățământ gimnazial listele candidaților, în ordinea descrescătoare a mediilorde admitere.Începând de mâine, are loc, conform Calendarului, prima etapă de admitere în învățământul liceal de stat, pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2012-2013.Negocierile în familie pe tema alegerii liceului potrivit au început demult. Toată lumea s-a mobilizat pentru aflarea ultimelor medii, a locurilor puse la dispoziție.În această perioadă, în școli au loc ședințe de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de admitere și a planului de școlarizare. Din experiențele anterioare ale părinților, am aflat că cel mai important „amănunt” în completarea fișei de înscriere este „Codul Plan Școlarizare”.Conform planificării stabilite de comisia din școală, în intervalul 6-9 iulie, părinții și elevii vor verifica, în prezența dirigin-ților, corectitudinea datelor din fișa listată de calculator pentru fiecare elev. În cazul existenței unei erori, părinții o semnalează comisiei de înscriere, prin intermediul profesorului diriginte. Comisia transmite informația la centrul zonal de înscriere, care procedează la corectarea greșelii în baza de date computerizată și la listarea fișei corectate din calculator. Fișa greșită se păstrează în centrul zonal de înscriere, în dosarul cu documente al comisiei de înscriere, iar fișa corectată se înmânează directorului, care o transmite părinților și candidatului, pentru a fi semnată.Atenție cum calculați mediile pentru unitățile vocaționaleElevii și părinții vor fi avertizați să com-pleteze cu responsabilitate opțiunile și numărul lor, să verifice corespondența codurilor înscrise în fișă cu opțiunile exprimate, având în vedere că o opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită.Înainte de completarea fișelor, o atenție deosebită trebuie acordată calculării mediilor. Nota finală de admitere la liceu este media aritmetică dintre rezultatul de la Evaluarea Națională și notele din timpul anilor V-VIII.Dacă elevul a susținut o probă vocațională sau de limbă, media de admitere se calculează și în funcție de nota la aceste probe, astfel: nota de la proba vocațională X 3 plus media de la Evaluare, iar suma se împarte la 4.Pagina a doua a fișei de înscrie-re cuprinde peste 200 de opțiuni cu licee și specializări. Se pot alege din broșura specială codurile potrivite preferințelor elevului, ba chiar se poate opta pentru toate liceele din județ, pentru siguranța de a prinde în final un loc. Calculatorul îl va distribui în funcție de mediile celorlalți elevi, astfel că, dacă lista dvs. de opțiuni e prea scurtă, există riscul de a nu mai prinde niciun loc.Candidații sunt avertizați că, pentru specializările la care predarea unei limbi moderne se face în regim bilingv, pot înscrie codul respectiv în fișa de opțiuni numai dacă au susținut și promovat proba de verificare a cunoștințelor la limba modernă respectivă și au pe fișă nota obținută la această probă, conform prevederilor art. 11 din Metodologie. În caz contrar, opțiunea res-pectivă va fi anulată în momentul repartizării computerizate.