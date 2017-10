Un ARO al lui Ceauşescu, scos la licitaţie. Iată preţul de vânzare

Un ARO al lui Ceaușescu, scos la licitație. Iată prețul de vânzare

Ştire online publicată Joi, 14 Ianuarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Un colecționar vinde în regim de licitație una dintre cele trei mașini ARO pe care le deține și care au făcut parte din flota auto folosită de Nicolae Ceaușescu. Ofertele primite până acum pentru modelul 246, produs de ARO în 1987, au depășit 30.000 de euro, susține persoana care intermediază vânzarea, citată de adevarul.ro.Aceasta a precizat că un alt model care i-a aparținut lui Ceaușescu, vândut în Bulgaria, a fost achiziționat cu o sumă record.Prețul de vânzare la care a ajuns momentan proprietarul mașinii ARO 246 este de 30.000 de euro, dar licitația a început de la 1 euro, apoi a crescut în funcție de cât au oferit cei interesați să achiziționeze modelul 246."Din câte am înțeles, persoana care are cele trei mașini a vorbit în Bulgaria și i s-a spus că cea de acolo s-ar fi vândut cu 80.000 de euro. Nu cred că se va duce prețul chiar spre atâta, dar să sperăm. Din actul de proprietate se vede că primul proprietar a fost Ministerul de Interne, sau SRI, cum se numea pe atunci. Apoi, proprietarul este persoană fizică. Numerele de înmatriculare le-a pus proprietarul actual. Însă colecționarii care m-au sunat și cu care am vorbit știau deja totul despre mașină, nu mai era nevoie să dau și alte detalii. Știau că a fost numai un anumit număr de bucăți, cu care erau plimbați și Gorbaciov și alții când veneau pe aici", a detaliat intermediarul, citat de adevarul.ro