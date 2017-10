În timp ce Ministerul Educației refuză să rezolve problema

Un after-school privat costă până la 10 milioane lei vechi pe lună

Conform unui recent sondaj dat publicității de Gallup, 49% dintre copiii cu vârste între 7 și 14 ani petrec cel mult o oră cu părinții lor. Și nu pentru că nu vor, ci pentru că ritmul cotidian ne impune petrecerea unui timp mai mare la serviciu. La această tristă concluzie se adaugă tragedia unor teme pentru acasă ultrasolicitante, impuse încă din clasa I de către învățătoare și care în cele mai multe cazuri depășesc puterea de… „rezolvare” a părinților. Două motive foarte întemeiate la care Ministerul Educației ar fi trebuit să se gândească pentru dezvoltarea rețelei de instituții în regim „școală după școală”, consacrate sub denumirea de „after school”. Pe fondul acestei evidente realități ne-am fi așteptat ca măcar din anul școlar 2010-2011 să fie prevăzute cât mai multe clase cu program prelungit. Din nefericire, într-o discuție purtată cu Melania Vergu, consilierul ministrului Daniel Funeriu, aveam să aflăm că, din punctul de vedere al ministerului, acest gen de prelungire a programului școlar este agreată, dar dacă s-ar putea ca învățătorii din schimbul doi să fie plătiți de consiliile locale sau de către asociațiile de părinți legal constituite. Într-un astfel de temerar demers s-a înscris Colegiul Tehnic de Marină „Alexandru Ioan Cuza” din Constanța, care, conform declarației directoarei Iuliana Negreț, încearcă să răspundă numeroaselor solicitări ale părinților din această zonă a orașului. Tot în program extins funcționează de câțiva ani, cu succes, o clasă la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, foarte căutată de cei care nu găsesc altă posibilitate de a sta liniștiți la serviciu cu gândul că școlarul lor se află pe mâini bune. În anul școlar viitor, după cum ne-a informat prof. Maria Cristina Ivan, în Constanța vor funcționa patru clase I în sistem step by step, la școlile „B. P. Hașdeu”, „Anghel Saligny”, „Ferdinand” și „I.C. Brătianu”, iar în județ la Medgidia – la Școala „Lucian Grigorescu” și la școala nr. 1 Năvodari. Învățătoare întreprinzătoare Nu neapărat speculând această nișă descoperită a actualului sistem românesc de învățământ, ci mai repede răspunzând disperării unor părinți aflați în impas, unele învățătoare au trecut la întemeierea de after-school în regim privat, în baza unor societăți având printre altele și acest obiect de activitate. Așa încât, după terminarea orelor la clasă, respectivele cadre didactice iau cu mașina personală elevii și merg într-un spațiu subînchiriat, unde copiii vor sta maxim cinci ore și unde vor servi masa în sistem catering, după care vor face teme sau vor participa la anumite opționale. În funcție de oferta fiecărei astfel de „întreprinderi” de după școală, părinții au de achitat, pe de o parte, masa, care ajunge la circa două-trei milioane lei pe lună, plus între șase și opt milioane lei opționalele, care includ limbi străine, precum engleză, franceză sau germană, chiar pian sau efectuarea temelor. Idei de afaceri pe bani europeni O altă ofertă de înființare de astfel de after school a apărut recent pe bani europeni. Găsiți detalii pe adresa www.fseromania.ro, la categoria „Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale - AMPOSDRU” și, de aici, la categoria „Cerere de propuneri de proiecte”. Important de reținut este faptul că proiectul educațional permite inițierea de programe after-school cu fonduri europene ce pot însuma chiar și 500.000 de euro. În București, foarte mulți directori de școli deja lucrează la depunerea în luna iunie a proiectelor. Experții susțin că, dacă aveți deja un sediu pentru after-school, veți fi obligați să contribuiți din buzunarele proprii cu 2% din valoarea totală a proiectului, restul de 98% fiind bani de la Uniunea Europeană.