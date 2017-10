Un actor de la Hollywood a predat studenţilor de la „Ovidius”

Un actor de la Hollywood a predat studenților de la „Ovidius”

Studenții din cadrul Universității „Ovidius" au asistat, ieri, la un seminar susținut de actorul american Andrew Reilly. Scriitor, profesor și actor totodată, Andrew Reilly le-a vorbit studenților despre diferența dintre film și teatru, precum și despre exportul de filme al Statelor Unite. El a mai spus că nu este prezent pentru a lăuda Hollywood-ul și pentru a-l apăra, ci pentru a relaționa cu studenții. „Îmi place țara voastră, vreau să îmi petrec o parte din timp aici. Am făcut multe lucruri în viața, iar un lucru important este acela că am călătorit și am văzut multe lucruri", le-a mai spus Andrew Reilly studenților.