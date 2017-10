"Umor şi umorişti dobrogeni", o enciclopedie a satirei

"Umor și umoriști dobrogeni", o enciclopedie a satirei

Sâmbătă, 18 aprilie 2015, ora 11, în sala mică a Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța, va avea loc lansarea cărții „Umor și umoriști dobrogeni”. Volumul, o adevărată enciclopedie a satirei și umo-rului născute în ținuturile dintre Dunăre și mare, aparține scriitorului Traian Brătianu. În paginile ei, sunt prezenți peste 108 autori de panseuri, aforisme, epigrame, catrene, fabule, poezii vesele, foiletoane, schițe, nuvele, romane, teatru, dar și caricaturiști ori autori de benzi desenate. Autorii au în comun faptul că au cultivat, în lucrările lor, intens sau ocazional, satira și umorul. Traian Brătianu a dedicat unui număr de 95 de umoriști câte un capitol special, care include o schiță biografică și câteva exemplificări din lucrările lor.Cuvântul introductiv „Mai în glumă, mai în serios...”, îi aparține lui Dan Norea, președintele Clubului Umoriștilor Constănțeni. Prefața „Pledoarie pentru umor” este semnată de Traian Brătianu, un eseu despre umor, istoria umorului românesc, în general, și a celui dobrogean, în particular, despre instituțiile sale (cenacluri, cluburi, asociații, publicații). Apărută sub îngrijirea Editurii Fundației „Andrei Șaguna”, lucrarea are o valoare documentară remarcabilă, fiind o contribuție importantă la istoria culturii dobrogene. Prezentarea volumului va fi urmată de un recital de umor.