Umiliţi, profesorii ies în stradă! "Salarii de mizerie, este strigător la cer!"

Raspuns Bobo

Draga Bobo, munca profesorului nu presupune doar activitate directa cu elevul,cum nici munca unui medic nu înseamnă strict timpul in care operează,consulta,nici a vanzatorului cat vinde.Ciudat punct de vedere...sau poate ati dori sa nu ne pregătim pentru lectie,sa intrăm la clasă si atât.Participam la olimpiade,concursuri...toate sunt in week-end si neplatite,vorbim cu părinții cu orele la telefon,la școală si nu iti închipui ca vreun părinte respecta programul pe care îl stabilesc,ei vin/suna când au ei timp si uite asa...nu mai am eu.Poate te gandesti ca pot lucra de acasă si e un avantaj...am gândit și eu așa o perioadă...dar nu este.As prefera să am unde lucra in școală,să pot pregăti totul pentru a doua zi,să nu mai folosesc imprimanta,cartușul,laptopul,curentul,conexiunea internet de acasă,toate plătite din acel salariu ce tie iti pare mare,dar nu cred că știi cât este.As vrea sa stiu ca,dupa program,ziua mea de munca s-a in cheiat,ca nu imi cere nimeni diverse situatii pentru care termenul de raspuns este o ora,desi este ora 20,iar eu sunt cu familia la plimbare.Mentionez că nu este primul meu loc de muncă.Tocmai de aceea,te asigur,in invatamant se munceste.În plus,e o muncă pe care nu o poate face oricine.