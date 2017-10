UMC / Violeta Ciucur, noul rector al Universității Maritime din Constanța

10

re felicitari

sunteti simpatic stimate domn, doar ca n-ati inteles subiectul protestului ante scriitorilor, toti sunt impotriva spagilor, deci putem trage concluzia ca doresc sa treaca examenele pe merit si nu pe spagi! sunt convins ca sunteti unul din aceea care ori dau ori iau spaga. haideti sa vedem daca in 6 luni in UMC se schimba ceva in bine sau in mai rau si mai vorbim.

Răspuns la: felicitari

Adăugat de : Daniel, 8 martie 2012

Voi astia care vorbiti de spagi si chesti sunteti prea prosti ca sa treceti un examen pe meritul vostru. Cunosc multi care au trecut examene grele...