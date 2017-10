"UMC - universitate de lux în care prea mulţi studenţi nu vor să înveţe"

9

Diferenta dintre teorie si practica

In calitate de absolvent al UMC, specializarea Electromecanica, problema slabei pregatiri a studentilor pentru a deveni ofiteri, este mai grava decat pare si nu se datoreaza intru totul UMC-ului. majoritatea studentilor sunt admisi in baza taxei, nu a examenului si conform noii legi care le permite sa fie admisi in sistemul de invatamant universitar FARA diploma de BAC problema va deveni mult mai grava. foarte multi dintre colegii mei au venit la facultate cu un bagaj de cunostinte aproape de zero, fara exagerare. multi abia puteau sa faca operatii simple artimetice, nu stiau simboluri cum ar fi "delta" si lacunele nu fac altceva decat sa se adanceasca atunci cand sunt introdusi cu materii cum ar fi Analiza matematica sau ALGAD. Ii descurajeaza, si materii care nu isi au relevanta in realitate si interesul lor va fi doar acela de a promova materia fara nimic altceva. m-ar interesa o discutie libera cu managementul universitatii, dar nu am cu cine. sistemul este vechi, din toate punctele de vedere, coruptia este la loc de cinste si dotarile sunt jalnice. ca viitor inginer-aspect care ne-a fost bagat pe gat toata facultatea, ca "voi in primul rand o sa fiti ingineri, de-aia faceti 5 feluri de matematica" nu am vazut un surub in afara de cel pe care l-am desenat la Desen Tehnic! in afara se pune mult acentul pe partea practica a pregatirii(sali de motoare,masini si instalatii), nu doar pe studiu si exista un echilibru intre ele. atat timp cat nu se doreste schimbare si performanta, nu se va schimba nimic. am multe de spus dar nu-mi racesc gura de pomana in conditiile in care UMC-ul este la cautare si reprezinta intr-o foarte mare masura O AFACERE. in viitorul nu foarte indepartat studentii romani vor fi atat de slab pregatiti incat nu vor mai fi acceptati.