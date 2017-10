UMC-iştii au avut o zi de relaş, cu muzică şi mici

UMC-iștii au avut o zi de relaș, cu muzică și mici

UMC-iștii au un mod neconvențional de a marca deschiderea anului universitar: în aer liber, la Baza nautică, cu grătare și sucuri reci, alune și alte dulcegării. La mese întinse, printre stegulețe multicolore. De ieri dimineață drumul spre baza nautică a fost pur și simplu blocat de mașinile luxoase ale viitorilor marinari, așa că oficialitățile au rămas împotmolite în dreptul Universității „Ovidius", după ce și aici și-au rostit, în grabă, discursurile. Așa că studenții de la UMC au avut parte de o deschidere oficială cu o întârziere de aproape o oră, dar nu a contat, taman bine că s-au încins grătarele. Rectorul Universității Maritime, Cornel Panait, ne-a declarat că aproximativ 4.000 de studenți studiază, în acest an, la universitare. Totodată, noul an stă sub semnul modernizării bazei materiale, pe lângă laboratoarele și simulatoarele de ultimă generație de care dispun studenții și profesorii instituției.