UMC, gazda unei conferinţe internaţionale

UMC, gazda unei conferințe internaționale

Ştire online publicată Vineri, 19 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației din Universitatea „Politehnica” București, Secția de Științe și Tehnologia Informației din cadrul Academiei Române, Institutul de Informatică Teoretică din Iași și Universitatea Maritimă din Constanța, în cooperare cu două instituții internaționale de prestigiu: EURASIP „The European Association for Signal and Image Processing” și IEEE „The Institute of Electrical and Electronics Engineers”, organizează la Universitatea Maritimă din Constanța, în perioada 18-21 iunie, cea de-a cincea ediție a Conferinței Științifice cu participare internațională „SpeD” – „Speech and Dialogue”. Domeniul abordat este prelucrarea limbajului vorbit și dialogul persoană-calculator, scopul principal al conferinței fiind acela de a reflecta tendințele actuale în acest domeniu științific de mare interes. În același timp, conferința își propune să reunească cercetători de prestigiu din țară și din străinătate, atât din mediul academic, cât și din cercetare și industrie. Nu în ultimul rând, conferința încearcă să evalueze și în același timp să încurajeze cercetarea românească în domeniile tehnologiei vorbirii și dialogului evoluat persoană-calculator.