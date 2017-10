UMC / Conf. univ. Violeta Ciucur, susținută de Cornel Panait

1

Vot necruțător pentru unii profesori cu greutate de la Universitatea Ovidius

Universitatea Ovidius din Constanța se pregătește de alegerea rectorului, eveniment prefațat de desemnarea Consiliilor profesorale, ale Senatului și, cele mai recente, de președinte al Senatului. O scurtă analiză a evenimentelor petrecute în cea mai mare universitate din Dobrogea arată că alegerile din 2012, nelipsite de incidente, au adus mari surprize mediului academic constănțean. Pornind de la alegerile pentru Consiliile profesorale, pentru cadrele didactice, probabil însuflețite și de competiția pentru funcția de rector, aflată în desfășurare, debutul anului 2012 a impus o direcție, mai mult decât evidentă: schimbarea. Au existat mai multe scandaluri cu privire la fraudarea alegerilor diferite colective, dar acolo unde votul a decurs după principiile democrației electoratul a fost necruțător cu cei care, în trecut, nu i-au reprezentat cum se cuvenea. Decanul de la Științe Economice, singurul candidat la funcția de rector ales și în Consiliul profesoral Un aspect foarte interesant de urmărit este felul cum s-au descurcat cei patru candidați înscriși în cursa pentru funcția de rector, prof. dr. Eden Mamut, prof. dr. Mihai Gîrțu, decanul Facultății de Fizică, Chimie, Electronică și Tehnologia petrolului, prof. dr. Marian Cojoc, prorector, și prof. dr. Dănuț Tiberius Epure, decanul Facultății de Științe Economice la examenul susținut în fața propriilor colective. Astfel, primii doi au picat prin neprezentare, un gest disperat după cum susțin surse din facultățile în care aceștia își desfășoară activitatea. Se pare că domnul profesor Mihai Gîrțu, deși propus de actualul rector, prof. dr. Victor Ciupină, a refuzat să se supună votului colegilor fiind sigur de antipatia pe care a stârnit-o pe fondul proastei administrări a facultății, încă de la începutul mandatului său. Mai mult, Consiliul Facultății de Fizică, Chimie, Electronică și Tehnologia petrolului, în variantă nouă, prezintă numeroase schimbări, inclusiv intrarea în formațiune și a reprezentanților electroniștilor, până acum marginalizați. În cadrul Facultății de Inginerie mecanică, industrială și maritimă, unde cap de serie ar fi trebuit să fie prof. dr. Eden Mamut, uimirea a fost cu atât mai mare, cu cât se pare că acesta nu este prea bine cunoscut. El a decis însă să nu intre în competiție, în cadrul căreia nu ar fi căpătat, probabil, mai mult de două sau trei voturi. Componența Consiliului Facultății a fost schimbată aproape complet, împotriva voinței decanului în exercițiu, prof. dr. Remus Zăgan, care la rândul său nu a întrunit decât cinci voturi, locul său și ai secunzilor săi fiind luat de cadre didactice marginalizate până acum, precum Laurențiu Manea sau Erol Cârjali. De departe cel mai șifonat după alegeri a ieșit prof. dr. Marian Cojoc, care imediat după ce și-a anunțat candidatura pentru cea mai înaltă funcție din universitate, s-a lovit de realitate și de o majoritate nemulțumită de prestanța sa. Acesta a zburat cu toți ai lui din Consiliul Facultății de Istorie și Științe Politice, dar a mai făcut un popas prin presa constănțeană, mulțumită grațioasei intervenții a fostei soții, prof. dr. Mariana Cojoc, pentru ca în final să se retragă din cursa pentru fotoliul de rector. Totuși, de curând, prof. dr. Marian Cojoc a decis să revină, încă încrezător în șansele sale și pentru că, de ce nu, the show must go on. Pe de altă parte, prof. dr. Dănuț Tiberius Epure, decanul Facultății de Științe Economice, a reușit să întrunească peste 90% din voturile colegilor. Cum au votat profesorii Lăsând la o parte cursa pentru funcția de rector, lucrurile au fost destul de colorate și în celalte facultăți. Deși știau că sunt urmărite de undeva, de sus, lucrarea cadrelor didactice de la Facultatea de Teologie s-a dovedit, pe undeva, necurată, 22 de buletine de vot fiind anulate. La Facultatea de Farmacie, votul a fost în deplină concordanță cu previziunile. Se pare că în cel mai democratic mod cu putință Gigi Țarălungă le-a explicat tuturor dorințele sale, care brusc s-au transpus asupra mulțimii și implicit asupra componenției Consiliului Profesoral. Puterea în Facultatea de Drept, Științe Administrative și Sociologie a fost preluată, în urma votului, de procurori. Aceștia au fost ajutați în demersurile lor de un grup de tinere, care au fost atât de inconsecvente în acțiunile lor încât, în final, au reușit să nu intre în consiliu. Ultimul loc în noua structură a fost ocupat, la muchie, de actualul decan, prof. dr Rodica Stăiculescu, grație unui joc pus în scenă de loialul său prieten, prof. dr. Cornel Grigoruț. Și la Facultatea de Științe ale Naturii și Științe Agricole schimbarea a fost la ordinea zilei, pe lângă prodecanul, prof. dr. Marius Skolka, a fost lăsată pe dinafară și proaspăt aleasa directoare de departament prof. dr. Daciana Sava, taxată de majoritate pentru că în scurtul timp de la numire și-a urmărit propriile interese. Alegerile de la Facultatea de Litere au adus un prin-plan un duel deosebit de interesant. Decana prof. dr. Adina Ciugureanu, se pare foarte apreciată de colectiv, a pierdut la balotaj ultimul loc rămas vacant în Consiliul Facultății în fața asistententei universitare Mariana Tocia. La Facultatea de Medicină, interesul pentru alegeri nu a fost unul sporit, probabil din lipsă de timp, majoritatea cadrelor didactice având activitate și în sistemul medical. Lucrurile au decurs normal, iar din componența noului consiliu nu lipsesc persoane importante precum decanul facultății prof. dr. Petru Bordei, prof. dr. Nicolae Ceamitru sau prof. dr. Mariana Așchie. Deși tot într-o sferă a normalității au decurs alegerile și la Facultatea de Arte, colectivul de acolo, spre deosebire de cel de la Facultatea de Medicină, a decis să nu-și arate susținerea față de doi lideri consacrați prof. dr. Florența Marinescu și prof. dr. Daniela Caruțiu. Există și facultăți unde alegerile nu au stârnit prea multă agitație, iar între acestea putem aminti Facultatea de Construcții, Facultatea de Educație Fizică și Sport și Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației. La fel s-a întâmplat și la Facultatea de Matematică și Informatică, unde lucrurile s-au desfășurat liniștit, alegerile decurgând în condiții cât se poate de normale. La Facultatea de Medicină Dentară, colectivul a dat impresia că este foarte bine sudat, iar alegerile au fost dominate de transparență și profesionalism. Cum trebuie să fie noul rector al Universității Ovidius Am întrebat câțiva profesori cu vechime în mediul academic care sunt atributele forte ale viitorului rector. Prof.univ.dr.Adrian Bavaru, fost rector al universității, ne-a declarat că alegerile din acest an au fost democratice, deoarece, pentru prima oară, conform Legii Educației, toate cadrele au avut posibilitatea să își exprime votul direct și secret. Viitorul rector trebuie să fie un bun manager, deoarece este ordonatorul de credite al universității. De asemenea, trebuie să colaboreze cu Senatul, a declarat prof.univ.dr. Adrian Bavaru. Prof.dr.George Stănculescu, de la Facultatea de Educație Fizică și Sport, a declarat, la rândul său, că a fi rector al universități cu peste 20.000 de studenți obligă foarte mult. Rectorul trebuie să fie un bun manager la fel și echipa pe care o are alături. Sunt profesor din anul 1974 și din experiența pe care o am pot spune că scopul oricărei facultăți, la ora actuală, este să ajungă în categoria A, conform clasificării Ministerului Educației. Și în educație fizică și sport ne dorim același lucru, să fim pe primul loc, iar viitorul rector trebuie să știe să ducă universitatea în topurile celor mai perfoamante instituții de învățământ superior, ne-a declarat profesorul. Prof.dr. Corneliu Amariei, decanul Facultății de Medicină Dentară, spune că viitorul rector al universității trebuie să aibă experiență în mai multe domenii. În această perioadă de criză economică care afectează și educația, consider că viitorul rector trebuie să aibă cunoștințe în managementul instituțional. De asemenea, să aibă experiență la catedra unei facultăți care deja a ajuns în topul clasificării Ministerul Educației Naționale, pentru că, știind cum a ajuns la aceste performanțe, poate extrapola și la nivelul celorlalte. De asemenea, conform rigorilor Legii Educației, rectorul trebuie să fie și conducător de doctorate, a declarat profesorul.