UMC a desfăşurat un eveniment internaţional de tip focus group

Mai departe, opiniile colectate vor fi transmise departamentelor speciale ale Comisiei Europene, sub forma propunerii „Joint IMO-ILO-EU Agenda of Change for Women Empowerment in Maritime”.





„Propunerea reprezintă o iniţiativă de comunicare publică, venită din partea navigatorilor, angajatorilor, mediului academic şi asociaţiilor de profil, destinată către factorii de decizie (Comisia Europeană şi agenţiile interguvernamentale ONU şi CE) cu privire la acţiuni urgent necesare pentru egalitate de şanse în domeniul maritim. Evenimentul se desfăşoară în contextul în care, până în momentul de faţă, nu există acţiuni vizibile concrete de colaborare între agenţiile interguvernamentale ale ONU (IMO, ILO) şi Comisia Europeană pentru îndeplinirea obiectivului de dezvoltare durabilă SDG 5 - Egalitate de gen”, a declarat cadrul didactic.





Pentru elaborarea propunerii „Joint IMO-ILO-EU Agenda of Change for Women Empowerment in Maritime”, membrii sectorului maritim pot trimite în continuare, până la data de 1 decembrie, propuneri de acţiuni privind egalitatea de şanse în domeniul maritim, destinate decidenţilor internaţionali (Comisia Europeană, IMO şi ILO) sub formă de scurte înregistrări video de aproximativ 60 secunde în limba engleză.





Universitatea Maritimă din Constanţa (UMC), alături de alte universităţi de profil din Turcia, India, Filipine şi alţi parteneri au organizat, recent, un eveniment de tip focus group. Scopul evenimentului, a declarat prof. univ. dr. Cristina Dragomir, constă în colectarea opiniilor membrilor din sectorul maritim (navigatori, companii, asociaţii, mediul academic şi de cercetare etc.) cu privire la acţiuni necesare rezolvării inegalităţii de şanse din sector, aşteptate de la decidenţii internaţionali: Comisia Europeană şi agenţiile inter-guvernamentale ale ONU.