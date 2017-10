Ultimul concert din cadrul Festivalului "PER-ART"

Catedra de Arte Plastice și Decorative a Facultății de Arte din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, Secretariatul Național Român-Rețeaua Universităților de la Marea Neagră și Fundația „Musae” Constanța au organizat, începând cu sfârșitul lunii august, o serie de concerte în cadrul primei ediții a Festivalului Interna-țional de Creație și Interpretare „PER-ART”. Tema acestui prim eveniment a constituit-o „Spațiul poetic al Mării Negre” (Black Sea Space Poetry).Scopul principal al proiectului este încurajarea studenților de a se ridica la nivelul artiștilor profesioniști, de responsabilizare artistică și personală, de a face schimburi de experiență, prin lucrul în colectiv studenți - cadre didactice de la mai multe universități ale spațiului comun al Mării Negre, fie într-un atelier de pictură, fie într-o orchestră de cameră.Colegiul Național de Arte „Regina Maria” găzduiește, sâmbătă, 10 septembrie, sub bagheta dirijorului Radu Ciorei, următorul program: J. Strauss - Uvertura la „Liliacul”, J. Strauss - Dunărea albastră, J. Strauss - Annen Polka, J. Strauss - Tritch-Tratch Polka, J. Strauss - Im Krapfenwald, Joplin - The En-tertainer, Anderson - Waltzing Cat, Piazzolla - Adios nonino, Pautza - Rita Dove - narator Cristina Oprean, Bock - „Fiddler on the Roof”, Sousa - The Stars and Stripes Forever.Intrarea este liberă.