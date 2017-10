Ultimele ore ale cuplului Ceauşescu, pe scena Teatrului Odeon

Ultimele ore ale cuplului Ceaușescu, pe scena Teatrului Odeon

Ştire online publicată Miercuri, 02 Decembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Spectacolul „Ultimele ore ale lui Ceaușescu”, pus în scenă de Institutul Internațional pentru Crimă Politică pentru a reconstitui Procesul împotriva soților Ceau-șescu, va fi prezentat în premieră pe scena Teatrului Odeon din Capitală, pe 10 și 22 decembrie. Autorul și directorul proiectului este Milo Rau, care, alături de Simone Eisenring, semnează și regia spectacolului, din distribuție făcând parte Victoria Cociaș, Constantin Cojocaru, Constantin Drăganescu, Alexandru Mihăescu, Eugen Cristian Motriuc și Mircea Rusu. La 20 de ani de la căderea Zidului Berlinului, Institutul Internațional pentru Crimă Politică pune în scenă pentru prima dată o reconstituire a unuia dintre cele mai celebre procese ale istoriei europene. Premiera spectacolului de teatru documentar „Ultimele ore ale lui Ceaușescu” va avea loc pe 10 decembrie la Teatrul Odeon și va fi urmată de discuții cu publicul, în prezența fostului general Victor Athanasie Stănculescu și a lui Thomas Kunze, a realizatorilor proiectului și a actorilor din distribuție. Cel de-al doilea spectacol va avea loc pe 11 decembrie. Spectacolul „Ultimele ore ale lui Ceaușescu” ridică problema relației dintre trecut și prezent, în funcție de puterea și importanța imaginilor prezentate de mass-media. Proiectul are ca scop reflectarea modului în care s-a scris istoria și se bazează pe o documentare minuțioasă, având ca formă de punere în scenă reconstituirea. Spectacolul a fost realizat pe baza unor documente autentice audio și video, pornind de la mărturii ale celor implicați, documentări la fața locului și o reconstituire minuțioasă a evenimentelor și a decorului. După cele două reprezentații de la Teatrul Odeon, spectacolul va ajunge pe 18-21 decembrie pe scena Hebber am Ufer din Berlin, apoi la Teatrul Schlachthaus din Berna, pe 14-17 ianuarie 2010, la Teatrul Gessenerallee din Zürich între 28 și 30 ianuarie și pe scena Südpol din Lucerna pe 3 și 4 februarie. „Ultimele ore ale lui Ceaușescu” este o coproducție a Institutului pentru Crimă Politică IIPM Zürich/Berlin, a companiilor de teatru Theaterproduktionsgesellschaft KG Migros Kulturprozent Schweiz Botschafter Berlin, Hebbel am Ufer Berlin (HAU), Schlachthaus Theater Bern, Theaterhaus Gessnerallee Zürich, Südpol Lucer-na, NFP Berlin și Langfilm Zürich.