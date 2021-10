Ultimele noutăți legate de concursul pentru directori și directori adjuncți. Unde are loc proba scrisă

Mâine urmează să aibă loc repartizarea candidaților, pentru proba scrisă ce va avea loc vineri, 15 octombrie, începând cu ora 10.00, și care durează două ore. Intrarea în sală a candidaților are loc până cel târziu la ora 9.00, persoanele care nu se află în sală la deschiderea subiectelor fiind eliminate din concurs.





Cel târziu la ora 8.00, membrii comisiei de organizare, inclusiv responsabili de sală, precum și supraveghetorii se vor prezenta la centrele speciale la care au fost repartizați.





Rezultatele finale la proba scrisă vor fi afișate în data de 20 octombrie, urmând ca interviurile să se desfășoare în perioada 15 noiembrie – 8 decembrie 2021. Între 16 noiembrie și 10 decembrie se vor depune și soluționa contestațiile la proba de interviu, urmând ca exprimarea opțiunilor candidaților declarați admiși pentru mai multe funcții/unități de învățământ să aibă loc pe data de 13 decembrie.



Rezultatele finale ale concursului vor fi validate în data de 17 decembrie, între 20 și 22 decembrie vor fi emise deciziile de numire, urmând ca preluarea funcției să aibă loc începând cu 10 ianuarie 2022, debutul semestrului al doilea al anului școlar 2021-2022. Candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7 la fiecare probă (proba scrisă și proba de interviu).







Vă mai amintiți de măgăruș?





La jumătatea săptămânii trecute, Ministerul Educației a publicat modelele de subiecte pentru proba scrisă, care, în opinia unor candidați, sunt neașteptat de... banale. Structurate pe doi itemi – de raționament verbal și numeric, respectiv pentru abilități manageriale transversale și cunoștințe manageriale.





Probabil a rămas antologică una dintre cele 60 de întrebări de acum cinci ani, pe marginea căreia s-au făcut multe speculații, „Măgarul întotdeauna are …? A) grajd B) potcoave C) harnașament D) copite E) coamă”. Sau „Ce au în comun șosetele și mănușile? A) șosetele sunt purtate în picioare, mănușile sunt purtate pe mâini B) sunt vândute în perechi C) sunt articole de îmbrăcăminte D) sunt făcute din același material E) șosetele sunt îmbrăcate înaintea mănușilor” ori „Pantofii întotdeauna au...? A) piele B) șireturi C) tălpi D) rezemătoare de picior E) tocuri.





Parcă pe tiparul acesteia sună și modelul oferit pentru concursul de anul acesta: „Prin ce se aseamănă cuțitul și lingura? a) au forme diferite; b) cuțitul este mai periculos decât lingură; c) amândouă cântăresc mai puțin de un kilogram; d) amândouă sunt folosite pentru a mânca”.





Candidații la concursul pentru ocuparea funcției de director au de studiat trei cărți scrise de autori străini, la care se adaugă elementele de legislație expres precizate.



• Bush, T. (2015) „Leadership și management educațional. Teorii și practici actuale”, de la Editura Polirom. Din această carte candidații la concursul de directori de școli trebuie să citească capitolele 1, 2, 3, 4, 8.



• Hattie, J. (2014). „Învățarea vizibilă”, de la Editura Trei – doar capitolul 9.



• Senge, P. (Coord). 2016. „Şcoli care învaţă. A cincea disciplină aplicată în educaţie”, tot de la Editura Trei, capitolele VIII.1, IX, XII, XIII.1.





Mesaj emoționant de succes!





Încheiem cu un mesaj adresat candidaților de către un profesor: „Dragi colegi, citind plin de necuriozitate cărțile din bibliografie, aș vrea doar să vă spun (nu că ar conta):



- sunteți niște eroi tăcuți, pe care oamenii îi acuză doar de dorința de preamărire, neștiind, de fapt, cu ce ne luptăm zilnic



- sunteți de apreciat că rămâneți pe baricade, mai ales când sunteți acuzați că poziția voastră este exclusiv politică (păcat că nu ieșim mai des în public să închidem gura celor care fac această afirmație!)



- sunteți niște valoroși pentru că faceți ca școlile dvs să funcționeze, să progreseze și, de ce nu, să performeze



- sunteți niște oameni minunați fiindcă nu renunțați atunci când poate alții, în alte domenii, ar fi făcut-o de mult timp.





Nu contează punctajul obținut la concurs, nu contează capacitatea dvs de a memora, contează faptele trecute, prezente și, de ce nu, viitoare care vă validează poziția în școală!”.





Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, la finele săptămânii trecute a fost stabilit centrul special pentru desfășurarea probei scrise, care pentru județul Constanța este Colegiul Național „Mihai Eminescu”.