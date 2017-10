Ultima zi de înscriere la examenele internaţionale de limbă engleză

Ultima zi de înscriere la examenele internaționale de limbă engleză

Astăzi este ultima zi de înscrieri la examenele Cambridge care se vor organiza la Liceul Teoretic „George Călinescu” Constanța.În colaborare cu Consiliul Britanic, acest liceu organizează, și în acest an, examene Cambridge, după cum urmează: Cambridge English Advanced (nivel C1), pe data de 7 iunie, și Cambridge English First for Schools (nivel B2), pe data de 10 iunie.Certificatele Cambridge au recunoaștere interna-țională și echivalează proba de competențe ling-vistice din cadrul examenului de bacalaureat. De asemenea, acestea sunt o condiție esențială pentru efectuarea studiilor în străinătate sau la unele facultăți cu predare în limba engleză din România, precum și pentru obținerea unui loc de muncă mai bun sau a unei burse de studii în alte țări.Înscrierile pentru ambele examene se fac la secre-tariatul liceului, în fiecare zi de lucru, în intervalul 9-13. Ultima zi de înscriere pentru nivelul C1 este 21 aprilie, iar pentru nivelul B2 - 28 aprilie.Pentru informații suplimentare (taxe, documente necesare, persoana de contact), se poate accesa site-ul Liceului Teoretic „George Călinescu” Constanța, www.georgecalinescu.ro.