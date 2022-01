Ultima zi de înscriere la concursul #Digitaliada 6.0

Ajuns la cea de-a șasea ediție, concursul #Digitaliada premiază cele mai bune resurse digitale dezvoltate pentru educație de către profesori și elevi.Înscrierile în concursul #Digitaliada 6.0 continuă. Creatorii celor mai bune resurse digitale sunt premiați cu echipamente electronice și IT, laptopuri, kituri de vlogging, smartphone-uri și tablete grafice, în valoare de aproximativ 8.900 de Euro.Dacă vreți să participați la concurs o mai puteți face online până luni, 31 ianuarie, întrucât termenul inițial, de 21 ianuarie 2022, a fost prelungit.În fiecare an concursul se desfășoară cu ajutorul celor care își propun să dezvolte materiale educaționale bine structurate și interactive care pot fi utilizate la clasă și în studiul individual, dar și cu ajutorul unui juriu format din specialiști în educație, care de fiecare dată reușesc să depună energie și implicare în analiza și desemnarea celor mai bune materiale înscrise în concurs.Juriul celei de-a șasea ediții este format din: Radu Gologan, profesor doctor la Facultatea de Științe Aplicate a Universității Politehnica din București și Președinte al Societății de Științe Matematice din România; Andreea Eșanu, Director Executiv la Coaliția pentru Educație; Ioana Rusu, Director Executiv la Simplon Romania;Vlad Udrescu, fost câștigător și student în anul 3 la University College London și Adina Roșca, Expert educațional Digitaliada.Ca fost director al Școlii Gimnaziale „George Coșbuc” 23 August, Magdalena Baciu-Iacob a susținut și a contribuit de la început la înscrierea școlii în programul Digitaliada, în 2019.Astăzi, din rolul de inspector școlar pentru istorie și monitorizarea programelor privind accesul la educație, în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, continuă să povestească ori de câte ori are ocazia despre beneficiile programului și să încurajeze și alți colegi să utilizeze cu încredere mijloacele digitale în școlile lor.