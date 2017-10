Ultima zi de AMARE STREET FEST

AMARE Street Fest, eveniment care se încheie în această seară, s-a bucurat de un real succes în rândurile constănțenilor și turiștilor. „Amare” înseamnă „a iubi”, căci aceasta este menirea lumii, spune poetul Ovidius, iar acest Festival Internațional de Teatru de Stradă se desfășoară sub semnul artei iubirii. Și ce poate fi mai elocvent decât asta? Constanța iubește Festivalul Internațional de Teatru de Stradă AMARE Street Fest!Astfel, sâmbătă seară, cetățenii orașului s-au plimbat, s-a fotografiat și bucurat alături de dinozauri, oameni-oglindă, oameni-balon, o lună imensă, 25 de violonceliști incredibili, dansuri sprințare și dansatori frumoși, toboșari-pește, nimfe, satiri și alte animale fabuloase. Marile Dionisii de la Tomis au redevenit, astfel, centrul de interes al Cetății, așa cum era în vechime, sub o nouă denumire și sub forma spectaculosului alai ce a fost condus de constănțeni din fața Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” până în Piața Ovidiu!Astăzi, duminică, 10 septembrie 2017, toți locuitorii Cetății sunt așteptați, începând cu ora 16.00, direct în Piața Ovidiu, pentru un sfârșit de săptămână spectaculos. Programul va lua sfârșit în jurul orei 22.00.AMARE STREET FEST – Festivalul Internațional de Teatru de Stradă Constanța reia tradiția marilor celebrări, într-o reinterpretare modernă și o nouă structură.Veniți să vedeți cea mai spectaculoasă manifestare a istoriei și culturii, teatrul de stradă, și să vă bucurați sufletele și mințile alături de incredibilele performanțe ale trupelor și artiștilor internaționali invitați: Sbandieratori dei Rioni di Cori (Italia), Saurus (Olanda), Mirror Familly (Slovacia), Roo’d (Marea Britanie), Firewinds (România), Harlequins (Slovacia), Blade Strings (România), Fish Drummers (Slovacia) și mulți alții.