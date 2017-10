Uite cine a câştigat Trofeul Folk You 2014

Uite cine a câștigat Trofeul Folk You 2014

Tânărul sucevean Claudiu Iulian Palalae este, conform newsbucovina.ro, câștigătorul ediției cu numărul zece a Festivalului „Folk You! Florian Pittiș” de la Vama Veche.Din cei 50 de tineri artiști care s-au înscris în competiția pentru câștigarea trofeului aniversar Folk You, doar șase au fost selectați să urce pe scena de la malul mării, printre finaliști aflându-se și Claudiu Iulian Palalae. Dedicat muzicii folk de mai bine de trei ani, suceveanul a reușit să impresioneze atât juriul, cât și publicul spectator cu piesele sale. Trofeul a fost realizat de artistul plastic Giulian Dumitriu și i-a fost înmânat suceveanului Claudiu Iulian Palalae de către Florin Chilian în ultima zi a festivalului.„Festivalul Folk You este pentru mine cel mai important festival de muzică folk din țară. Este cel care transmite cel mai puternic mesaj și care reușește să strângă în Vama Veche un număr mare de spectatori de toate vârstele. Faptul că în acest an am reușit să câștig trofeul Folk You mă face mai încrezător în mine și mă ambiționează să nu mă opresc din ceea ce fac și să perseverez din ce în ce mai mult”, a declarat pentru NewsBucovina Claudiu Iulian Palalae .