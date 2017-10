Uite Abecedarul, nu e Abecedarul! Cine îşi bate joc de învăţământul românesc

Uite Abecedarul, nu e Abecedarul! Cine își bate joc de învățământul românesc

Ca urmare a anulării de către Curtea de Apel București a contractului dintre Ministerul Educației și Siveco Litera, pe motiv că nu s-au îndeplinit procedurile necesare pentru atribuirea contractului, vor fi retrase abecedarele digitale, care au ajuns acum o lună la elevi!Acum doi ani, fostul ministru Remus Pricopie anunța că elevii vor studia și după manuale digitale, chiar dacă în mediul rural nu pot fi folosite. Așadar, în primăvara lui 2014, MEN a lansat licitația privind achiziția de manuale școlare, iar în 4 august, au fost anunțate câștigătoare firmele CD Press SRL și SIVECO. Mai multe edituri au contestat rezultatul la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor. Atunci, Federația Editorilor a depus la DNA o plângere în care a acuzat MEN de trucarea licitației.„Absolut deloc nu vor simți lipsa“ În județul Constanța, au fost distribuite 7.629 de Abecedare, provenind de la cinci edituri, marea majoritate de la CD Press SRL. Vineri, am încercat să aflăm cât de greu le va fi copiilor fără aceste manuale digitale, așa că am stat de vorbă cu câțiva directori, mai ales din mediul rural, pentru că în municipiu, joaca pe calculator bate lecțiile. Cu toate că și în Constanța există școli cu elevi aflați în imposibilitatea de a folosi CD-urile, după cum ne relata prof. Daniela Elisei, directorul Școlii nr. 11 „Dr. Constantin Angelescu”.„Sunt copii care au luat acasă CD-urile, dar avem destui care nu au calculatoare și atunci învățătoarea folosește la clasă, pentru a face lecțiile interactive, un laptop și un video proiector. Oricum, elevii nu primesc teme pe CD”, a explicat prof. Elisei.La Școala din Tortomanu, prof. Elena Grădinaru ne spunea că toate CD-urile au rămas la școală pentru că acasă nu le pot folosi copiii, deoarece nu se deschid. „Unii copii care au reușit să le deschidă și le-au descărcat pe calculatoarele personale și au adus CD-ul înapoi la școală”, afirma directoarea. Întrebată ce face cu ele în acest caz, am primit un răspuns de genul „or veni și vremuri mai bune!”.Probabil că aceleași vremuri sunt așteptate și la Mereni, unde prof. Gabriela Dobrilă ne declara că, din 26 de astfel de Abecedare digitale, dacă sunt 10 elevi care le-au luat acasă și doar jumătate au conexiune la internet să le poată folosi.„Avem o colegă învățătoare care locuiește în Osmancea, unde conexiunea la internet se poate face pe stick și pentru că nu este performant, nu poate deschide acel CD și rămâne varianta la clasă, cu ajutorul videoproiectorului. Impactul asupra nivelului de educație al copiilor din mediul rural prin prezența manualelor digitale este aproape inexistent, tot învățătorul fiind acela care definește procesul instructiv-educativ”, a adăugat același interlocutor.Revenim la ceea ce afirmam și la momentul la care ministrul Pricopie avea marea… revelație a abecedarului digital, „Chelului tichie de mărgăritar îi lipsea”, parafrazând o vorbă din popor. Sunt școli care nu au apă curentă sau WC în școală și s-au cheltuit miliarde pentru aceste instrumente care nu folosesc tuturor copiilor, ci numai „orășenilor”. Iar acum, ca să fie prosteala completă, stăm și ne întrebăm cine va despăgubi firma care a făcut cheltuielile cu tipărirea?