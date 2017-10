Tuzla via Comenius Ţara Galilor

Tuzla via Comenius Țara Galilor

Ştire online publicată Luni, 22 Noiembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Centrul de Documentare și Informare al Școlii cu clasele I-VIII Tuzla a găzduit, recent, activitatea de diseminare a activităților proiectului multilateral „From Her-Story to His-Story. How can we see the world?”, din cadrul Programului Comenius de „Învățare pe Tot Parcursul Vieții”. Început în septembrie 2009, proiectul este deja în al doilea an de derulare, urmând să se finalizeze în luna mai a anului 2011. Reuniunea a avut ca scop analiza și evaluarea activităților deru-late în primul an al proiectului, dar și diseminarea produselor finale prezentate cu ocazia celei mai recente deplasări în Țara Galilor, sub titlul „Fashion”. Fapt pentru care, după prezentarea proiectului în prima parte a întâlnirii, toți cei prezenți au putut viziona cele cinci materiale filmate, realizate de către echipele de proiect din Austria, Polonia, România, Turcia și Țara Galilor.