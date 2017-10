Turnir matematic la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân“

Turnir matematic la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân“

Recent, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” (CNMB) a găzduit deja tradiționalul Concurs Național „N.N. Mihăileanu”, aflat acum la cea de-a XV-a ediție. Competiția, coordonată de Gabriela Constantinescu și Cătălin Zîrnă, profesori de matematică ai Colegiului, a fost inclusă și în acest an în Calendarul Activităților Educative Naționale, derulându-se sub egida Societății de Științe Matematice din România, filiala Constanța și în parteneriat cu Asociația Colegiilor Centenare din România.Așteptat cu interes, evenimentul a reunit aproape 200 de elevi iubitori de matematică, mulți dintre ei olimpici de nivel național, din multe colțuri ale țării, de la Zalău, Galați, Câmpulung, Pitești Urziceni, Craiova, Slobozia, Tulcea și bineînțeles din întreg județul Constanța. Premiile au răsplătit eforturile și ingeniozitatea celor mai buni dintre ei.Marii câștigători ai concursului au fost în acest an elevii Mihai Iliant (CNMB), Memiș Edis (Liceul „Traian” Constanța) și Andrei Spătaru (Colegiul Național „Frații Buzești” Craiova), care au obținut punctajul maxim posibil și anume 28 puncte. Cei trei și-au împărțit astfel Marele Premiu al Concursului, oferit, prin tradiție, concurentului care a obținut cel mai mare punctaj.