Turismul cultural - în atenţia arheologilor constănţeni

Turismul cultural - în atenția arheologilor constănțeni

Un ambițios proiect al lui Constantin Chera, împreună cu alți arheologi de la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, va prinde contur la malul mării. Arheologii constănțeni sunt de părere că turismul cultural, cu cât e mai bine completat și îmbunătățit, cu atât va atrage atenția mai mult. „Este lesne de înțeles că un produs bun atrage după sine și cumpărători,și pornind de la această premisă, arheologii lucrează neîncetat la diversificarea turismului cultural al Constanței”, a declarat arheologul Constantin Chera.„Caracterul cultural, de cunoaștere și descoperire a turismului este o constantă indubitabilă și irefutabilă care s-a conturat și s-a consolidat de-a lungul timpului. Muzeele și rezervațiile au fost create pentru a nu se pierde elemente importante, uneori de neînlocuit, pentru cultura umani-tății”, spune Constantin Chera.Consiliul Internațional al Organi-zării Muzeelor (ICOM), care func-ționează pe lângă UNESCO, definește muzeul ca o instituție permanentă, creată pentru conservarea, cercetarea, punerea în valoare prin diferite mijloace și mai ales, expunerea pentru încântarea, instruirea și educarea publicului a colecțiilor de obiecte de interes artistic, istoric științific și tehnic.Potrivit arheologului, muzeul reprezintă trezorierul acumulărilor și realizărilor trecute pentru fundamentele viitorului. „În acest fel, muzeul are marea responsabilitate de a se comporta ca un exemplu și de a-i învăța și pe alții tainele conservării minunilor lumii prezente”, specifică arheologul.Impactul promovării turismului cultural asupra unor destinațiiImpactul turismului este extrem de variat. Pe de o parte, el joacă un rol important și cu siguranță, un rol pozitiv în dezvoltarea socio-economică și politică din țările de destinație, oferind noi oportunități de dezvoltare și progres. Dar și mai important, în anumite cazuri, poate contribui la o mai largă înțelegere culturală, respectând diversitatea de culturi și moduri de viață.„Partea economică nu este nici ea de neglijat deoarece impactul turistic poate fi văzut ca un instrument pentru crearea de locuri de muncă. Reversul medaliei este însă perturbarea mediului ambiant în care o cultură s-a dezvoltat, acesta putând deveni atât de puternic încât să ducă la alterarea completă a acesteia, sau mai rău, la dispariția ei completă”, semnalează arheologul Chera.Așadar, informația asupra impactului pe care turismul îl are asupra diverselor destinații are și o fațetă negativă. Apar nemulțumiri despre aspectul invaziv și chiar dăunător al prezenței turistice asupra mediului, culturii și modului de viață al locuitorului.Constantin Chera spune că nu putem pune sub un glob de sticlă unele zone geografice, localități sau populații, motiv pentru care va trebui să fim tot mai atenți la tipul turismului pe care vrem să-l promovăm.„Va trebui să ne implicăm în proiecte care să evalueze mai întâi și apoi să dea liber explorării și exploatării turistice a unui obiectiv. Și cum obiectivele turistice se înmulțesc și se diversifică destul de repede, numărul lor fiind direct legat de avalanșa informațională care duce la noi cerințe de cunoaștere și explorare, grija noastră față de respectivele sau potențialele obiective trebuie să crească”, a specificat Constantin Chera.v v vAșadar, în momentul de față, arheologii de la Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța dezvoltă un proiect unde atenția este concentrată asupra a ceea ce turismul poate și trebuie să facă, dacă vrea să existe în parametrii normali, pentru durabilitatea sa.„Vom defini o parte din problemele majore prezente și care sunt în continuă creștere, lucru ce ne duce la concluzia că nu vom putea niciodată să le conturăm în totalitate. Și totodată, vom încerca să sugerăm posibile acțiuni sau inițiative pentru un turism sustenabil”, a încheiat Constantin Chera.