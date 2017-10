"Turismul albastru". Nu vrem sau nu ştim cum să-l transformăm în aur?

"Turismul albastru". Nu vrem sau nu știm cum să-l transformăm în aur?

Siturile istorice terestre și subacvatice sunt insuficient promovate în județul Constanța. Lect. univ. dr. Răzvan Pantelimon, de la Facultatea de Istorie din cadrul Universității „Ovidius“, a declarat că, dacă s-ar îmbina turismul arheologic cu cel religios sau gastronomic, Constanța ar deveni mult mai atractivă.Răzvan Pantelimon este de părere că nu profităm deloc de faptul că în zona peninsulară, pe o suprafață relativ restrânsă, avem reprezentate atâtea confesiuni - ortodoxă, greacă, musulmană etc.: „Putem promova satele românești din acest colț de țară, obiectivele arheologice subacvatice, turismul religios. Nu avem nevoie decât de concursul administrației publice locale, hotelierilor, direc-torilor de muzee, agențiilor de turism, ca, împreună, să punem la punct o ofertă prin care Constanța să fie promovată în lume”.Universitarul a povestit că a predat doi ani în Chile, unde turiștii aveau posibilitatea să se cazeze în satele tradiționale, dar făceau și excursii subacvatice în orașe scufundate. „Turismul albastru” ar putea să fie promovat și la noi. Anticul port Mangalia, construit în secolul VI î. Ch, scufundat în mare la adâncimi cuprinse între 2 și 10 metri, ar putea deveni un obiectiv turistic de interes.Istoricii au gândit un proiect privind „Înființarea Parcului Arheologic Subacvatic la Mangalia”, ce are ca scop punerea în valoare a monumentelor arheologice subacvatice din zona Mangaliei, unde, în Antichitate, existau portul cetății Callatis și zidul de nord al cetății, ale cărui urme se văd și astăzi sub apa Mării Negre.Scufundări cu turiștii Prof. Traian Lupu, dr. Petru Strugariu, dr. Sorin Marcel Colesniuc, șef al Muzeului Callatis, sunt inițiatorii acestui proiect și susțin că potențialul turistic al acestor situri arheologice scufundate este de neimaginat.„Cercetarea arheologică sistematică ar scoate de sub apă valori culturale de o valoare inestimabilă, ce pot contribui în mare măsură la dezvoltarea turismului în zona Mangaliei”, a declarat Sorin Colesniuc.Potențialul turistic poate fi dezvoltat prin cercetarea și valorificarea ulterioară a sitului, prin organizarea de scufundări pentru turiștii interesați, așa cum se întâmplă în țări precum Grecia sau Statele Unite ale Americii. Mai mult, Colesniuc a afirmat că există minisub-marine de două persoane care ar putea să-i ducă pe turiști la zidul de apărare al cetății. În străinătate, noțiunea de „turism albastru” e veche, existând galerii de artă sub apă.Vizitarea unui oraș scufundat, și cu atât mai mult vestita cetate Callatis, poate deveni un punct de atracție atât pentru turiști, dar mai ales pentru specialiștii în domeniu.Colesniuc spune că proiectul se adresează acelor turiști care caută altceva la Mangalia, senzații noi, de imponderabilitate, de descoperire a ruinelor antice acoperite de Marea Neagră, epave antice, dar și flora și fauna subacvatică de pe litoralul românesc.