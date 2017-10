Tunelurile secrete ale Constanţei

5

sugestie

Va sugerez sa va mai ocupatzi si de politicienii din Romania(Constantza) si sa le facetzi cate o biografie-mai ales.cam pe unde s-au shcolit...Publicatzi-le fotografia in ziar si o scurta analiza(de unde lunga?) a ce au promis ca vor face si ce au realizat ,, 'MNEALOR" de la alegeri si pana acum,cum au trudit ei ptr bunastarea si fericirea votantzilor.Astfel ,,BOBORUL"sa stie ,,CU CINE VOTEAZA NEICUSORULE",ca la fatza nu prea ii vede truditorul de rand ,cateodata nici la alegeri,ca sunt trimishi de la ,,CENTRU" ! Sa spuna ca au facut ptr banii care ii iau din buzunarele noastre,in care isi vara mana din ce in ce mai adanc an de an si scotocesc si ne iau tot . In ordine alfabetica si corect,sa nu zica vreunul ca a fost omis,discriminat sau ,,ATACAT POLITIC ! ". Ex :am vazut la TV un politician (o Doamna) care se lauda ca Domnia Sa este ,,LIBERTINA"(sau poate chiar o fi?!...) Recomndatzi-le Ditzionarul Limbii romane-asta daca stiu sa caute in el (???)....,iar daca nu stiu,sa foloseasca cuvinte mai simple,pe care le intzeleg totzi romanii,chiar si cei analfabetzi sau semianalfabetzi,al caror numar creshte an de an si ,,MNEALOR" nu realizeaza ce se intampla si nu ii intereseaza viitorul acestei natziuni . Cu stima ptr cei ,,CARE LE ZICE BINE" ,M.Grigorof