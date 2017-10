Tudor Gheorghe:„Din păcate, nimeni nu îmi calcă pe urme”

E o sărbătoare să îl asculți și să-l vezi, în toată simplitatea lui curată, țesând fiecare cântec și vorbă cu boabe sclipitoare de povești. Timp de peste două ore, Tudor Gheorghe a încântat publicul constănțean, marți seară, pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor, cu „Parfumul nebunelor dorinți“, un tezaur de romanțe și cântece vechi din perioada interbelică. Și nu se mai lăsa dus de pe scenă. Într-un costum impecabil, impozant, ajutat de o orchestră de maeștri, ne-a vorbit și ne-a cântat, ne-a purtat aievea în trăsuri cochete pe străzile Bucureștiului de altădată, cu domnițe elegante și domni în baston, ne-a cântat serenade sub balcon și am zâmbit în colțul gurii la aventurile nemuritoarei Zaraza. Până acum câțiva ani umplea sălile cântând singur, cu cobza sau chitara, apoi a venit cu un taraf, a urmat un cor de preoți, altul de copii, iar acum o orchestră formată din tineri talentați de la Craiova. S-a aflat pentru a doua oară la Constanța cu spectacolul „Parfumul nebunelor dorinți” și recunoaște că turneele îi dau putere să meargă mai departe pe drumul anevoios pe care și l-a ales: redescoperirea culturii românești de altădată. „A întinerit mult publicul la spectacolele maestrului” Cu maestrul am vorbit cu puțin timp înainte de începerea spectacolului, și ne-a primit cu aceeași căldură ca întotdeauna. Este deschis, blând, și are o poftă nebună mereu de a cânta în fața publicului de oriunde. „Am o mare dezamăgire și tristețe: în drumul meu, nu mă urmează nimeni. Generația de acum vrea totul foarte repede, iar ceea ce fac eu nu este muncă de vedetă. Însă, într-o perioadă în care nimeni nu mai are grijă de cultura românească, trebuie să o facă cineva. Eu mi-am păstrat blazonul și publicul a respectat această opțiune a mea de a reînvia tradiții, locuri, oameni”, ne-a declarat maestrul. În spatele lui Tudor Gheorghe stă întotdeauna impresarul său, Pepino Popescu, care ne-a declarat că numai în trei luni au fost 48 de spectacole cu „Parfumul nebunelor dorinți” în toată țara, bătută în lung și în lat. Și peste tot Tudor Gheorghe a cântat cu casa închisă. „A întinerit mult publicul la spectacolele maestrului, este un semn că ceea ce face el are ecou și în rândul acestei generații tinere pe care mulți o subapreciază”, a declarat Pepino. Pe 5 aprilie, la Constanța - „La margini de imperii” „În aprilie revin la Constanța cu un spectacol de cu totul altă factură; care cred că va debusola puțintel cam mult zic eu, deoarece este o muzică foarte specială. Va șoca și titlul - „La margini de imperii“ și este un spectacol dedicat singurei regiuni din această țară care a fost sub mai multe imperii. Muzica este mai puțin cunoscută, culeasă și prelucrată dintr-o carte apărută doar în limba germană, în 1938, și îmi doresc, ca prin acest demers, să completez zestrea românească cu texte total necunoscute. Pe mine m-a impresionat ce am găsit în acea carte; are o simplitate și frumusețe care te mângâie“ Tudor Gheorghe