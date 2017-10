Tudor Gheorghe aduce frumuseţea „Anotimpurilor“ la Constanţa

Nu ratați ultimul spectacol al anului 2014 pe scena Teatrului „Oleg Danovski“

La peste 40 de ani de carieră, Tudor Gheorghe nu numai că străbate țara în lung și-n lat, făcând de fiecare dată săli pline, dar continuă să fie fidel pasiunii sale pentru poezia românească.După ce vineri, 19 decembrie, s-a petrecut prima întâlnire a constănțenilor cu trubadurul Tudor Gheorghe, sâmbătă, 20 decembrie, de la ora 18, pe scena Teatrului „Oleg Danovski” va reveni pentru cel de-al doilea concert în care va cânta frumusețea „Anotimpurilor”.„Când m-am hotărât să fac acest spectacol, nu m-am gândit decât ce poeme voi nedreptăți, lipsindu-le de întâlnirea cu publicul care le-a îndrăgit deja în reprezentațiile cu fiecare anotimp” - recunoaște maestrul. „Voi primi mustrări din partea multor prieteni care vor fi mâhniți că n-am cântat cutare sau cutare poezie. Vor avea dreptate, dar ce pot face? Credeți-mă că-mi va fi greu să aleg. Fiți siguri că voi încerca să vă mulțumesc pe toți”, declara artistul.Sâmbătă, Tudor Gheorghe își continuă cariera începută în 1966, susținând în continuare recitaluri în țară și străinătate și interpretând roluri pe scena Naționalului craiovean.„Tudor Gheorghe are o memorie fenomenală și asta explică cum a putut să îndeplinească raptul fără a trezi bănuieli, pentru că atât cât îl știm, bătrânii lăutari cad la bănuială când sunt fotografiați pe hârtie. Într-o emisiune am putut auzi de la acest menestrel varianta cea mai cutremurătoare a Mioriței și niște cântece haiducești cum nu mai aflasem. Scriu cu toată răspunderea că de la Maria Tă-nase nu am avut o personalitate mai puternică în ce privește comorile noastre folclorice ca acest tânăr și neîntrecut actor din Craiova”, de-clara scriitorul Eugen Barbu, în anul 1971.Câțiva ani mai târziu, în 1988, un alt mare scriitor român, Marin Sorescu, se alătură metaforelor care îl descriu pe menestrelul român: „De fiecare dată când îl ascult - și asta se întâmplă des - Tudor Gheorghe îmi confirmă bănuiala că poezia românească - populară și cultă - poate mișca munții. Problema mea, inhalând prin toți porii melodia ființei sale, este cum să-mi stăpânesc o lacrimă de dragoste, admirație și mândrie că poate exis-ta acest fenomen pe care, vorba lui Grigore Vieru, îmi e mai ușor să-l pup”.Orchestra și corul Teatrului „Oleg Danovski” se vor afla sub conducerea dirijorului Marius Hristescu.Biletele pentru acest concert au prețuri de 100 și 120 de lei și pot fi achiziționate la casa de bilete din incinta Teatrului „Oleg Danovski”.Concertul lui Tudor Gheorghe este ultimul eveniment cultural programat pe scena acestei instituții prestigioase constănțene, spectacolele urmând a fi reluate pe 10 ianuarie cu un divertisment muzical „O Sole Mio”, la care își vor da concursul soliștii Smaranda Drăghici, Lucia Mihalache, Stela Sîrbu, Daniela Vlădescu (București), Veronica Coman, Raluca Daraban, Gabriela Dobre, Răzvan Săraru, Doru Iftene, Constantin Acsinte, Laurențiu Severin, Bogdan Ocheșel.