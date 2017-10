Tudor Cicu şi-a lansat cartea "Azaplar - proză memorialistică", la Medgidia

Tudor Cicu și-a lansat cartea "Azaplar - proză memorialistică", la Medgidia

2015 a fost un an bogat în ceea ce privește cultura și literatura la Medgidia. Pe parcursul anului, au fost lansate mai multe volume, toate fiind găzduite de Biblioteca Municipală Medgidia. Cea mai recentă lansare îi aparține autorului dobrogean Tudor Cicu, care a venit cu un volum de proză memorialistică inspirat din viața satului Azaplar, denumirea veche a localității Tătaru.La lansare, au participat primarul Marian Iordache, profesorul de istorie Echrem Gafar și scriitorul Cosmin Ștefănescu.„Biblioteca noastră a devenit anul acesta casa cărții, o casă unde au fost lansate volume deosebit de importante: Medgidia - orașul de apoi a lui Cristian Teodorescu, Comunitatea Turco-Tătară din Medgidia a profesorului Adrian Ilie, recenta lansare a volumului dedicat profesorului Tahsin Gemil. 2015 a fost un an plin în calendarul cultural al Medgidiei și au fost lansate cărți în paginile cărora am simțit spiritul Dobrogei. Îi mulțumim lui Tudor Cicu pentru că a venit la Medgidia cu volumul său lansat, luna trecută, la Târgul Gaudeamus din București și îi urăm bun-venit în orașul nostru, în care, la fel ca și în fostul sat Azaplar, cele două culturi, românească și turco-tătară, se împletesc perfect”, a declarat primarul Marian Iordache.La rândul său, profesorul Echrem Gafar a vorbit despre etimologia numelui satului Azaplar, care înseamnă ostaș, soldat al armatei otomane și despre calitatea oamenilor care au locuit acolo.„Azaplar este satul în care au locuit primii tătari din Dobrogea, care au realizat importanța învă-țăturii, au știut că numai cu ajutorul acesteia se pot dezvolta și, drept urmare, a fost un sat care a dat mulți intelectuali în vremurile vechi, o localitate deosebită în peisajul culturii turco-tătare din Dobrogea”, a declarat acesta.Cartea „Azaplar - proză memorialistică” este un volum de schițe în care se regăsesc amintirile autorului din satul copilăriei sale, satul de lângă care începea „nesfârșita stepă dobrogeană”, așa cum îl descrie autorul Tudor Cicu.