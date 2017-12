Trupa "Zero" şi evenimente caritabile, la club "Doors"

Trupa "Zero" și evenimente caritabile, la club "Doors"

Sâmbătă, 16 decembrie, de la ora 21.00, Club „Doors” din Constanța le dă întâlnire iubitorilor muzicii rock cu trupa „Zero”. Înființată în urmă cu 11 ani, trupa „Zero” are patru membri: Laur - voce, Papu - chitară, Vlad - bas și Alex - tobe. Formația a ajuns chiar în finala națională a concursului „Eurovision” din 2008 cu piesa „Come this way”, compusă de Marius Moga.Un an mai tarziu, piesa „Sunny Days” a ajuns în finala aceleiași competiții, unde a ocupat locul IV, iar în 2010, trupa a participat iar la Eurovision, cu „Lay Me Down”. Anul trecut, aceștia și-au lansat albumul „Vrei să…”.În afară de acest concert, clubul constănțean va mai găzdui alte două evenimente caritabile. Acestea sunt organizate de Clubul Rotary Cetatea Tomis, împreună cu Interact Cetatea Tomis.Spectacolul „Christmas o’clock” va începe, sâmbătă, 16 decembrie, la ora 16.00, și este dedicat eradicării poliomielitei.Apoi, duminică, 17 decembrie, la aceeași oră va mai avea loc un concert rock caritabil la care sunteți invitați. Fondurile colectate vor fi utilizate de Moș Crăciun pentru copiii Centrului „Traian” din Constanța.