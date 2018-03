Trupa "Zero", concert umanitar, în Club Doors

Astăzi, începând cu ora 21.00, membrii trupei „Zero” sunt invitații clubului „Doors” din Constanța, unde vor susține un concert umanitar, pentru a ajuta un bărbat în vârstă de 40 de ani. Potrivit organizatorilor, prețul unui bilet este 30 de lei, iar banii strânși vor fi donați în vederea sprijinirii tratamentului pentru Cristi Vasile.Bărbatul prezintă adenopatii maligne la nivelul plămânilor și are nevoie de bani pentru a se putea opera la București. Virusul pe care l-a contactat a făcut ravagii la nivelul ganglionilor și de aici au apărut și complicațiile la plămâni, cu noduli etc.★ ★ ★Băieții din trupa „Zero” s-au cunoscut în urmă cu câțiva ani cântând în formații diferite, iar în 2006 au decis să o ia de la... zero. Până acum, ei au participat la trei finale naționale Eurovision, cu piesele „Come This Way”, „Sunny Days” și „Lay Me Down”. În această seară, ei vor interpreta și melodii de pe albumul „Vrei să...?”, care este o poveste cu zece piese care, spun simpaticii băieți, „oferă soluții pentru rezolvarea problemelor de cuplu existente în relațiile complicate de azi”.Trupa „Zero” are patru membri: Laur - voce, Papu - chitară, Vlad - bas și Alex - tobe.