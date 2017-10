Trupa VAMA sprijină copiii constănţeni cu dizabilităţi

Trupa VAMA sprijină copiii constănțeni cu dizabilități

Duminică, 9 februarie, mult iubita trupă VAMA concertează pe scena Clubului Doors, evenimentul marcând începutul unei noi etape din cadrul campaniei caritabile „Music for Autism”. Proiectul „Music for Autism” a debutat în octombrie 2012, la inițiativa și cu ajutorul trupei constănțene White Nights Band. Scopul acestei campanii este de a aduce la cunoștință provocările întâlnite zilnic de acești copii împreună cu familiile lor. În același timp, se dorește sensibilizarea opiniei publice, conștientizarea și informarea adolescenților despre aspectele acestor tulburări, în ideea de a înțelege că o persoană cu autism se confruntă în viață cu probleme legate de comunicare și interacțiune socială, izolare și marginalizare. Fondurile strânse în urma acestei campanii au ajutat la crearea unei camere de stimulare senzorială în cadrul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă „Maria Montessori” Constanța, care va fi inaugurată spre sfârșitul lunii februarie. De asemenea, o parte din copii au primit ședințe gratuite de terapie în cadrul Asociației Hipoterapia. Deoarece Campania „Music for Autism” s-a dovedit a fi de succes în prima ediție, organizatorii au decis să continue acest proiect cu scopul de a implementa noi programe pentru copiii cu cerințe educaționale speciale, extinzând această campanie asupra copiilor cu diverse dizabilități din Constanța. Prețul unui bilet este de 30 de lei.