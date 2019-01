Trupa „Orkid” vă aşteaptă la o seară de blues post-traumatic

Trupa „Orkid” vă așteaptă la o seară de blues post-traumatic

Clubul „Doors” vă invită astăzi, 17 ianuarie, începând cu ora 20.00 la o nouă întâlnire cu membrii trupei „Orkid”, un quartet de artiști nervoși din București, care își definesc stilul ca fiind post-traumatic blues. Pentru ei este definitorie afecțiunea și respectul pentru balene, orci și tot felul de alte animale marine, terestre și extraterestre, susțin organizatorii.Având influențe diverse, de la punk, la post-rock și de la blues la muzică academică, băieții „Orkid” au lansat primul lor LP, „Standing Still in the Dark”, în octombrie 2016, urmat de single-ul „Beasts Apart în decembrie 2017, apoi de EP-ul (soundtrack) „Suruaika”, în aprilie 2018.Ultimul lor single, „Daily Extinction” a fost înregistrat avându-l ca producător pe Adrian Despot, la VdV Music Studio, a fost lansat pe 30 noiembrie 2018 și este urmat de mini-turneu „The Extinction Trip” din care face parte și concertul din Constanța.Membrii „Orkid” sunt: Vlad Ilicevici (chitare, synthuri, voce, concept), Radu Pop (tobe, art direction), George Frătica (bass) și Delia Poparad (chitară).În deschiderea trupei „Orkid”, pe scena „Doors” vor urca „Club Paradox Theory”, o trupă de rock alternativ din Constanța. Bazele formației au fost puse încă din anul 2013, însă au avut loc radicale schimbări de componență până a se ajunge la formula actuală. Evoluția trupei de-a lungul timpului se reflectă în compozițiile proprii, în care au experimentat pe cât posibil cu scopul de a își defini stilul.