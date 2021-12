Trupa de teatru AICI prezintă piesa „Poveste de Crăciun”

Duminică, 19 decembrie 2021, de la ora 17, în zona Pasajul Gării, Trupa de teatru AICI, împreună cu Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Constanța, invită constănțenii la piesa de teatru „Poveste de Crăciun”, adaptare după „A Christmas Carol” de Charles Dickens.Trupa de teatru AICI, coordonată de Tiberiu Roșu, actor al Teatrului pentru copii și tineret „Căluțul de mare”, a primit marele trofeu pentru piesa „Trei jobene”, prezentată în cadrul celei de-a șasea ediție a Festivalului de Teatru al Adolescenților Victory of Art București. Acest festival se adresează elevilor de liceu și are ca scop încurajarea adolescenților spre bucuria de a experimenta teatrul și de a face parte dintr-un mediu alături de alți tineri cu pasiuni comune.Cât despre spectacolul „Poveste de Crăciun”, acesta face parte din seria de evenimente #ComeToSEAusCOOL, în cadrul proiectului #ComeToSEAUs, și își propune să sprijine adolescenţii constănțeni, pasionaţi de actorie, să se afirme în comunitate.Intrarea în cadrul evenimentului este gratuită și se va face pe bază de brățară. Accesul este permis doar în baza certificatului verde.Proiectul ”#ComeToSEAus” este finanțat de Primăria Municipiului Constanța și organizat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Constanța (FONT CT), fiind un proiect de interes general finanțat din fonduri nerambursabile.Programul „Constanța - Capitala Tineretului din România 2021-2022” are o durată de un an, începând pe 2 mai 2021 și finalizând pe 1 mai 2022, fiind guvernat de Consiliul Tineretului din România (CTR), Federația Tinerilor din Cluj (FTCluj), Grupul PONT și Banca Comercială Română (BCR).